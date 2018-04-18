Президент Ильхам Алиев: Клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими

18 апреля 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в парламенте Азербайджана прошла церемония инаугурации Президента Ильхама Алиева.

В церемонии приняли участие официальные государственные лица, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи Президента.

Сопровождающий Президента Ильхама Алиева почетный кортеж направился в Милли Меджлис, где проводится церемония инаугурации Президента Азербайджана.

Церемония инаугурации Ильхама Гейдар оглу Алиева, избранного общенародным голосованием Президентом Азербайджана, объявлена открытой.

Участники церемонии восторженно встретили Президента Ильхама Алиева.

Солдаты Вооруженных сил под звуки торжественного марша внесли на сцену Государственный флаг Азербайджана и штандарт (флаг) Президента Азербайджана.

На сцену были приглашены председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев и судьи Конституционного суда.

"Уважаемые дамы и господа! Конституционный суд Азербайджанской Республики, утвердив своим постановлением от 17 апреля 2018 года выводы Центральной избирательной комиссии об итогах выборов Президента Азербайджанской Республики, объявил господина Ильхама Гейдар оглу Алиева Президентом Азербайджанской Республики. Господин Ильхам Гейдар оглу Алиев, избранный Президентом Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджанской Республики приглашается к принесению присяги в присутствии судей Конституционного суда", - сказал Фархад Абдуллаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, положив руку на Конституцию Азербайджана, принес присягу.

"Осуществляя полномочия Президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!" - сказал Ильхам Алиев.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем Президент принес присягу, положив руку на священный Коран.

"Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими", - сказал Ильхам Алиев.

Преклонив колено, Президент Ильхам Алиев поцеловал Государственный флаг Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии инаугурации с речью.

Церемония инаугурации Президента Азербайджана завершилась.

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