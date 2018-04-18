Президент Ильхам Алиев вместе с членами семьи почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также посетил Аллею шехидов

18 апреля 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду после церемонии инаугурации вместе с членами семьи посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Глава государства возложил венок к могиле великого лидера, склонил голову перед его памятью.

Затем Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы.

Цветы также были возложены к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Также Президент Ильхам Алиев вместе с членами семьи посетил Аллею шехидов.

Глава государства почтил светлую память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Президент Ильхам Алиев и члены его семьи полюбовались панорамой Баку.

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