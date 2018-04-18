В рейтинге военной мощи 2018 года Азербайджан занял 53-е место, Армения - 84-е

18 апреля 2018 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рейтинге военной мощи Global Firepower 2018 года Азербайджан занял 53-е место из 136 стран, включенных в список, а Армения - 84-е место.

Окончательный рейтинг Global Firepower основан на более чем 55 факторах, что помогает определить оценку PowerIndex (PwrIndx) страны. Окончательный рейтинг строится на таких пунктах, как количество оружия, достаточного для обеспечения лучшего баланса имеющейся огневой мощи, географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и местная промышленность.

В рейтинге приводятся цифры о численности личного состава армий стран, количестве вооружения, танков, вертолетов, самолетов и т.д., находящихся на вооружение той или иной страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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