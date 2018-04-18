Президент Ильхам Алиев: Демократическое развитие в Азербайджане за прошедшие 15 лет шло очень интенсивными темпами

18 апреля 2018 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Демократическое развитие в Азербайджане за прошедшие 15 лет шло очень интенсивными темпами. В стране обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития, считаю, эти 15 лет были очень успешными. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Углубив политические реформы, мы обеспечили все свободы - свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу политической деятельности. Достаточно сказать лишь то, что сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета, и интернет в стране свободный. То есть, наша политика, связанная с демократическим развитием, это очень правильная политика, и она обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не ради того, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане еще больше углублялись, чтобы азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, точно так же, как азербайджанский народ является хозяином своей судьбы сегодня, и выборы и их результаты это еще раз подтверждают», - подчеркнул глава государства.

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