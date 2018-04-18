Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ указал место элементам, проводящим деятельность за счет зарубежных грантов

18 апреля 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последние 15 лет в Азербайджане наблюдаются положительные тенденции в культуре политической борьбы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«В выступлениях кандидатов звучали достаточно резкие критические высказывания. Я это приветствую, расцениваю как положительное явление. Это говорит о правильном направлении политической борьбы. Должен отметить, что вопросы, поднятые кандидатами во время кампании по президентским выборам, будут внимательно рассмотрены и ценные предложения будут учтены. Одним словом, за эти 15 лет мы постарались, чтобы в Азербайджане была обеспечена цивилизованная политическая борьба, и в большой степени добились этого. Пользуясь возможностью, выражаю признательность всем кандидатам, принявшим участие в выборах, желаю им успехов в дальнейшей деятельности. Что касается антинациональных группировок, то они полностью маргинализировались, и эти выборы еще раз показали, что им нет места на политической арене Азербайджана. Азербайджанский народ давно определил их место - это свалка истории. Азербайджанский народ указал место элементам, во многих случаях демонстрирующих национальное предательство, выступающих против государства, проводящих деятельность за счет зарубежных грантов, пожертвований. Собрания, организованные ими до и после выборов, еще раз показали, что азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы управляемая из-за рубежа группировка заняла какую-то позицию в Азербайджане», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что мы и дальше приумножим усилия по демократическому развитию, это направление займет важное место в дальнейшей деятельности.

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