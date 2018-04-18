Президент Ильхам Алиев: Азербайджан изменил энергетическую карту Евразии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан изменил энергетическую карту Европы и Евразии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

“Конечно, нефтегазовый сектор составляет основную часть нашей экономики. Естественно, последние 15 лет этой сфере уделялось и будет уделяться в дальнейшем особое внимание. За эти годы мы смогли достичь действительно исторических успехов. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, заложенный великим лидером Гейдаром Алиевым, был сдан в 2006 году, и таким образом мы начали получать большие доходы. Спустя год после этого газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум превратил Азербайджан в экспортера газа. В настоящее время мы заняты реализацией “Южного газового коридора”. Этот проект реализуется по нашей инициативе. Старт этому проекту был дан в 2012 году. Можно сказать, что предшествующие годы были безрезультатными, потому что мы несколько лет вели переговоры для того, чтобы поставлять большие объемы азербайджанского газа в Европу, но каких-либо результатов не было. Когда мы это увидели, то поняли, что должны рассчитывать на себя, и были приняты исторические решения. Мы успешно реализовываем очень сложный проект. Это как с экономической, так и технической точки зрения очень капиталоемкий проект", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что инвестиции, вложенные в “Южный газовый коридор”, равны 40 миллиардам долларов. Большая часть этих средств вкладывается зарубежными партнерами, банками.

“Это совпало с протекавшим в мире глобальным экономическим кризисом, и эти средства было не так-то просто привлечь в нашу страну. Мы, конечно же, смогли добиться этого дипломатическими, политическими и экономическими путями. Три проекта “Южного газового коридора” будут сданы в этом году - “Шах Дениз-2”, Южнокавказский трубопровод и TANAP. Мы уже изменили энергетическую карту Европы и Евразии. В последующие годы Азербайджан будет действовать как страна, которая поставляет на мировые рынки очень важные энергетические ресурсы. Конечно, мы получим дополнительные доходы, эти доходы мы направим на развитие нашей страны. В течение этих лет мы предприняли важные шаги, подписан новый контракт для будущей разработки месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”. Срок контракта продлен до 2050 года, и мы смогли увеличить свою долю. В то же время мы получили бонус в размере 3,6 миллиарда долларов, и его первая часть уже поступила в казну. В последующие годы мы будем работать с партнерами над другими перспективным структурами в нефтегазовом секторе”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, можно сказать, достиг желаемого в нефтегазовом секторе и через один-два года “Южный газовый коридор” будет полностью сдан в пользование.

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