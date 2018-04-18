Президент Ильхам Алиев: В экономике должна быть обеспечена полная прозрачность, нужно положить конец всем нежелательным случаям

БАКУ /Trend/ - В экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность, нужно положить конец всем нежелательным случаям.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

"Экономика Азербайджана развивается и сегодня. Во время кризисов, произошедших в мире, мы смогли выйти из этих кризисов с наименьшими потерями. Эти кризисы уже позади, и экономическая стабильность, финансовая стабильность, конечно же, создают хорошие условия как для улучшения инвестиционного климата, так и бизнес-среды. В будущем будут предприняты дополнительные шаги по улучшению бизнес-среды, будут углублены экономические реформы. В экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность, нужно положить конец всем нежелательным случаям. Все экономические структуры должны применять положительный опыт развитых стран мира. Такие указания даны. Уверен, что граждане Азербайджана, предприниматели в ближайшее время увидят положительное влияние наших реформ”, - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, стремительно развивалось предпринимательство.

“За эти годы предпринимателям на льготных условиях были выданы кредиты на более чем два миллиарда манатов. За счет этих кредитов и за счет средств самих предпринимателей были созданы сотни, может быть, тысячи новых предприятий и был обеспечен рост ненефтяного сектора. Как я отмечал, в последующие годы будут обеспечены и углублены реформы в сфере экономики, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась и мы снизили зависимость от нефтегазового фактора”, - сказал глава государства.

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