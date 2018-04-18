Президент Ильхам Алиев принял гендиректора МАГАТЭ

18 апреля 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкию Амано.

Поздравив главу государства с победой на президентских выборах, Амано сказал, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым в день церемонии инаугурации является знаменательным событием. Гендиректор МАГАТЭ отметил, что для Международного агентства по атомной энергии Азербайджан является очень важным партнером, и подчеркнул, что сотрудничество со страной осуществляется на высоком уровне, проведены совместные работы по ряду важных проектов.

Выразив признательность за поздравление, Президент Ильхам Алиев отметил важность визита Амано в страну. Глава государства выразил удовлетворение существующими хорошими партнерскими связями и проведенными работами по ряду совместных проектов.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество Азербайджана с Международным агентством по атомной энергии будет развиваться и в дальнейшем.

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