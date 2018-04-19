Мецаморская АЭС является источником серьезной угрозы с точки зрения контрабанды радиоактивных веществ – Эльмар Мамедъяров

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщили в министерстве.

Выразив удовлетворение эффективным сотрудничеством между Азербайджаном и Международным агентством по атомной энергии, Мамедъяров довел до внимания собеседника, что в Азербайджане высоко оценивают деятельность МАГАТЭ и оказываемую им помощь.

В ходе встречи была отмечена важность для развития Азербайджана и усиления возможностей соответствующих органов, реализации 22 проектов, осуществленных в стране совместно с МАГАТЭ в рамках Программы технического сотрудничества, а также 9 проектов которые находятся на стадии реализации. Была дана высокая оценка оказанной МАГАТЭ поддержке в вопросе создания и использования национального исследовательского реактора Азербайджана, а также в подготовке кадров. Затронув тему применения ядерных технологий в мирных целях, стороны провели обмен мнениями относительно сотрудничества в сфере нефтяной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения.

Во время встречи, обсуждая вопрос безопасности ядерных реакторов, Мамедъяров довел до внимания гендиректора МАГАТЭ исходящие для нашего региона угрозы от эксплуатации расположенной на территории Армении Мецаморской АЭС, которая построена на основе устаревших «Чернобыльских технологий». Подчеркнув, что Мецаморская АЭС является источником серьезной угрозы с точки зрения контрабанды ядерных и радиоактивных веществ, Эльмар Мамедъяров также отметил важность принятия необходимых шагов со стороны МАГАТЭ в рамках концепции ядерной безопасности.

Во время встречи был проведен обмен мнениями о международной ядерной безопасности, использовании ядерных технологий в мирных целях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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