Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа (версия 8)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Уважаемые дамы и господа! В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал, ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу заверить народ, что и впредь буду достойно служить народу, Родине. Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными.

"Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа, его мнение. Обращаясь к народу в преддверии президентских выборов 2003 года, я сказал, что если народ окажет мне доверие, я останусь привержен политике великого лидера Гейдара Алиева, продолжу эту политику. Я горжусь тем, что народ мне поверил, поддержал меня, и я в свою очередь выполнил обещанное", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие.

«Главное условие этого состоит в том, что мы идем по пути великого лидера. Проложенный им путь - единственно верный путь. Наглядным доказательством тому является история независимости Азербайджана. Идя по этому пути последние 15 лет, мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ живет в условиях безопасности, стабильности. За эти 15 лет в различных регионах мира, в нашем регионе, в Европе происходили очень опасные процессы: кровавые столкновения, войны, гражданские войны, государственные перевороты. То есть, с точки зрения безопасности последние 15 лет прошли очень напряженно. В Азербайджане же народ жил в условиях безопасности. Мы устранили все внутренние риски, смогли уберечь себя, оберегаем сегодня, уверен, что и дальше убережем от внешних рисков. Эти 15 лет азербайджанский народ жил в условиях стабильности. И это основное условие нашего развития. Мы видим, что когда нарушается стабильность, не может идти речь о развитии. Когда нарушается стабильность, происходит внешнее вмешательство, страны попадают в неуправляемое состояние, льется братская кровь и будущее стран оказывается под большим вопросом. В Азербайджане гарантом стабильности является азербайджанский народ и наша политика. Поэтому единство власти и народа - основное условие наших успехов. Сегодня Азербайджан известен в мире как пространство стабильности, как остров стабильности, и это большое наше достижение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что за прошедшие 15 лет демократическое развитие в Азербайджане шло очень интенсивно. В стране обеспечены все свободы, и с точки зрения демократического развития.

«Считаю, что эти 15 лет были очень успешными. Углубив политические реформы, мы обеспечили все свободы - свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу политической деятельности. Достаточно лишь сказать, что сегодня 80 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета и интернет в стране свободный. То есть, наша политика, связанная с демократическим развитием, это очень правильная политика, и она обеспечивает наши национальные интересы. Мы делаем это не ради того, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы политические реформы в Азербайджане еще больше углублялись, чтобы азербайджанский народ всегда был хозяином своей судьбы, точно так же, как азербайджанский народ является хозяином своей судьбы сегодня, и выборы и их результаты это еще раз подтверждают. Могу сказать, что последние 15 лет в Азербайджане наблюдаются положительные тенденции в культуре политической борьбы, и это еще раз показывает кампания по выборам президента. В выступлениях кандидатов звучали достаточно резкие критические высказывания. Я это приветствую, расцениваю как положительное явление. Это говорит о правильном направлении политической борьбы. Должен отметить, что вопросы, поднятые кандидатами во время кампании по президентским выборам, будут внимательно рассмотрены и ценные предложения будут учтены. Одним словом, за эти 15 лет мы постарались, чтобы в Азербайджане была обеспечена цивилизованная политическая борьба, и в большой степени добились этого. Пользуясь возможностью, выражаю признательность всем кандидатам, принявшим участие в выборах, желаю им успехов в дальнейшей деятельности. Что касается антинациональных группировок, то они полностью маргинализировались, и эти выборы еще раз показали, что им нет места на политической арене Азербайджана. Азербайджанский народ давно определил их место - это свалка истории. Азербайджанский народ указал место элементам, во многих случаях демонстрирующих национальное предательство, выступающих против государства, проводящих деятельность за счет зарубежных грантов, пожертвований. Собрания, организованные ими до и после выборов, еще раз показали, что азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы управляемая из-за рубежа группировка заняла какую-то позицию в Азербайджане. Мы и дальше приумножим усилия по демократическому развитию, это направление займет важное место в дальнейшей деятельности», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти 15 лет Азербайджан успешно развивался. Азербайджанский народ продемонстрировал единство, солидарность.

«Для нашей будущей деятельности главную роль играет наша национальная идеология. В Азербайджане полностью восстановлена идеология азербайджанства, азербайджанский народ объединился вокруг общей национальной идеи, и наша страна развивается очень успешно. В Азербайджане межрелигиозные, межнациональные отношения носят образцовый характер. В Азербайджане представители всех народов, религий живут и дальше будут жить мирно, как одна семья. Наша политика и желания общества обусловят и шаги, которые будут предприняты в этом направлении. Азербайджан добился очень больших успехов в регулировании межрелигиозных, межнациональных отношений внутри страны, и за последние 15 лет мы продемонстрировали это миру. Не только потому, чтобы показать себя, а потому, чтобы положительные тенденции и в мире составляли преимущество. К сожалению, за последние 15 лет в мире произошли очень опасные процессы в этом направлении. В некоторых странах исламофобия, ксенофобия, дискриминация уже становятся государственной политикой, к представителям других наций, религий проявляется негативное отношение. Поэтому мы постарались и дальше будем стараться показать свой пример и доказать, что мультикультурализм живет и должен жить. В то же время мы привержены и привязаны к своим национально-духовным ценностям, и неслучайно, что 2016 и 2017 годы были объявлены в Азербайджане Годом мультикультурализма и Годом исламской солидарности», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет Азербайджан добился больших успехов на международной арене.

«Наши позиции в мире укрепляются, Азербайджан – страна, обладающая очень положительной международной репутацией. К нам проявляется очень большое уважение, поддержка со стороны мирового сообщества, мы это чувствуем, и достигнутые результаты, принятые решения еще раз подтверждают это. Безусловно, что самым наглядным примером стало наше избрание при поддержке 155 стран в Совет безопасности ООН. Это очень большой успех для молодого независимого государства, и это показывает, что абсолютное большинство мирового сообщества поддерживает нас. За последние 15 лет мы смогли наладить более тесные отношения с соседними государствами. Могу сказать, что двусторонние отношения сейчас на самом высоком уровне, у нас нет никаких проблем с соседними государствами, все вопросы решаются конструктивно и двустороннее сотрудничество создает условия для многостороннего сотрудничества. Многостороннее сотрудничество тоже осуществляется по инициативе Азербайджана. По нашей инициативе был создан четырехсторонний формат сотрудничества с четырьмя соседними государствами, и это работающий формат. На этих трехсторонних и четырехсторонних встречах мы обсуждаем, решаем очень важные вопросы. Решение вопросов приносит большую пользу всем соседним государствам, в том числе Азербайджану, в то же время наши теплые отношения с соседями положительно влияют и на региональную стабильность, безопасность",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, последние 15 лет Азербайджан очень активно участвовал и дальше будет участвовать в международных организациях.

"Международные организации поддерживают позицию Азербайджана, в частности поддерживают нашу справедливую позицию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Достаточно только сказать, что за последние 15 лет многие самые влиятельные международные организации приняли наше предложение по конфликту и приняли очень важные решения. Там указано, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. Генассамблея ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Организация экономического сотрудничества, ГУАМ и другие организации приняли резолюции, поддерживающие нашу позицию в связи с конфликтом", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, в предыдущий период Совет безопасности ООН и ОБСЕ приняли резолюции, что создает правовую базу для решения конфликта.

«Мы смогли получить полную поддержку международных организаций в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, разоблачили захватническую политику Армении. Смогли добиться того, что сегодня Армения изолирована от всех региональных проектов. Резолюции Совета безопасности ООН - основная правовая база для решения конфликта. Мы еще раз смогли доказать миру, что мы правы. Несмотря на то, что против нас проводятся кампании, что организации армянского лобби проводят кампании против нас. Однако эти кампании не смогли повлиять на решения международных организаций. Мы смогли добиться политических и дипломатических успехов. Вымышленный «Нагорный Карабах» никто не признает, и уверен, что не признает. Проведенный там незаконный «референдум» осудили государства - наши соседи и международные организации. Нагорный Карабах – историческая земля Азербайджана. Есть правовая база. За 15 лет мы укрепили эту базу. За последние 15 лет мы смогли донести до мирового сообщества правду о конфликте, были написаны книги, представлены карты, старинные карты, проведены презентации, выставки. Более десяти стран признали Ходжалинскую резню как геноцид. Наши дипломатические и политические успехи продолжают приносить результат», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Армения превратилась в тупиковую страну.

«Мы не скрываем, что благодаря нашим усилиям Армения изолирована от всех региональных проектов, и эта политика приносит свои результаты. Мы и дальше продолжим эту политику, и уверен, что добьемся желаемого. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен только и только в рамках территориальной целостности нашей страны. Другого пути нет. Азербайджан никогда не позволит, чтобы на нашей территории было создано второе вымышленное армянское государство. Мы также доносим до мирового сообщества, общественности, что не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения - наши исторические земли. Мы не только говорим, но и доказываем это. Пишутся научные труды, исторические книги, поднимаются архивы. Есть достаточно исторических документов, доказывающих это. В начале XIX века 80 процентов населения Иреванского ханства составляли азербайджанцы. Мы несколько раз подвергались депортации. Все это мы должны донести, доносим, и это приносит свою пользу. Наша принципиальная позиция по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту поддерживается азербайджанским народом. Мы продолжим эту политику, в последующие годы тоже будем изолировать агрессора от всех дел, региональных дел, будем разоблачать их. В последующие годы наша сила будет еще больше расти. Потому что большие инициативы, проекты, реализуемые сегодня, приумножат нашу силу. В то же время мы хорошо знаем - и это показывают история, новая история и идущие в регионе процессы, - что в большинстве случаев нормы международного права не работают. Прав тот, кто силен. Мы это видели неоднократно, видим и сегодня. Можно сказать, что за последние 15 лет правила международного поведения изменились, нормы международного права отошли на задний план. Фактор силы стал более значимым. Это реальность. Мы живем в реальной жизни и должны считаться с реальностью. Эта реальность также показывает, что проводимая нами политика по строительству армии - единственно правильная политика. До проведения этой политики была проделана большая работа, и последние 15 лет процесс строительства армии шел ускоренно. Порой нас критиковали за это: почему вы тратите столько средств на эти вопросы? Но жизнь показала, что мы проводили правильную политику. Сегодня азербайджанская армия - среди сильных армий в мировом масштабе. Наша армия среди сильных армий по оснащению, вооружению, технике, боеспособности. Мы обеспечиваем армию всем необходимым, закупается и будет закупаться самое современное вооружение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что силу нашей армии увидел и враг.

«Апрельские бои – наша славная история, наша большая победа. Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть земель Агдеринского, Физулинского и Джабраильского районов, мы контролируем тысячи гектаров территорий. На эти земли возвращается жизнь, на этих землях развивается азербайджанский флаг. Люди вернулись, построен новый поселок. Наша военная победа показывает силу азербайджанского народа, показывает непоколебимый дух азербайджанского народа. Это показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией и мы освободим свои земли. Чтобы добиться этого, мы должны быть и будем еще сильнее», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что поселок Джоджуг Марджанлы превратился в наш символ возрождения.

«Жизнь, вернувшаяся в Джоджуг Марджанлы, от души радует каждого азербайджанца, вдохновляет его. Армянские вандалы, руководство Армении совершили геноцид и против наших исторических памятников, разрушили наши мечети. Но они не понимают, что мы в своем сердце храним наши мечети, мы в своем сердце возвели разрушенные мечети. После освобождения земель от оккупации мы построили в Джоджуг Марджанлы мечеть, идентичную Шушинской мечети, которую разрушили вандалы, и сегодня наши люди могут совершать молебен на этих землях. Это показывает, что мы никогда не смиримся с оккупацией. Мы успешно решаем и вопросы, связанные с беженцами. Построено около ста поселков, 280-290 тысяч наших переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами. Мы и дальше будем поддерживать их. Бытовые проблемы переселенцев, их занятость постоянно находятся в центре внимания. Эти шаги будут предприниматься и в будущем», - подчеркнул глава государства.

«В целом могу сказать, что последние 15 лет мы уделяли очень большое внимание решению социальных вопросов. Это подтверждают и цифры. Заработные платы выросли примерно в семь раз, пенсии – более чем в десять раз. Создается социальная инфраструктура. Построено и отремонтировано более 3100 школ, а также свыше 640 больниц. В регионах создано 43 олимпийских спортивных центра. То есть, социальная политика постоянно в центре внимания. Я неоднократно выражал свое мнение по этому вопросу, еще раз хочу сказать, что и в дальнейшей моей деятельности в центре внимания всегда будут интересы гражданина Азербайджана, его благосостояние. Если учесть, что в последующие годы мы проведем очень много серьезных реформ, углубим реформы, то уверен, что уровень жизнь наших граждан еще больше повысится", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в борьбе с бедностью Азербайджан достиг больших успехов. Практически все международные организации, занимающиеся этими вопросами, приводят в пример, что бедность почти с 50 процентов снизилась до 5,4 процента.

"Проделана большая работа в связи с безработицей. Безработица в Азербайджане на уровне пяти процентов. За последние 15 лет численность населения Азербайджана выросла на 1,5 миллиона человек. Но и рабочие места тоже выросли на такой же уровень. Я еще раз хочу сказать, что в дальнейшей нашей деятельности мы всегда будем держать этот фактор в центре внимания. Потому что существующая у нас положительная демографическая динамика требует, чтобы процесс создания рабочих мест шел всегда. Если учесть, что сегодня в мире, в том числе в Азербайджане, применяются новые технологии и эти технологии в некоторых случаях заменяют человеческий труд, то в наших планах создание новых технологических предприятий. Мы должны проводить более гибкую и эффективную политику по созданию новых рабочих мест», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что за эти годы Азербайджан стал экспортером интеллектуального продукта.

«Служба ASAN уже применяется и в других странах, изучается наш опыт. Это стало революцией в сфере общественных услуг. Это социальный проект. Потому что этот проект оказывает услуги людям. У нас 13 центров Службы ASAN. До конца этого года их число достигнет 15-ти, до конца следующего года – 20-ти. В центрах Службы ASAN было зарегистрировано более 20 миллионов обращений, и коэффициент признания этой структуры близок к 100 процентам. Это еще раз показывает наше намерение, нашу политику. Проводится и будет проводиться борьба с коррупцией, взяточничеством. В этом направлении будут осуществляться административные меры, меры наказания, проводиться меры системного характера, институциональные реформы, дающие самый большой эффект. Служба ASAN занимает особое место среди них. Граждане Азербайджана видят, что мы постепенно расширяем функции этой структуры. За последние 15 лет мы провели экономические реформы и уделяли особое внимание экономическим вопросам, потому что я неоднократно говорил, и жизнь это показала, что только экономически сильные страны могут проводить независимую политику. Если ты зависишь от кого-то - от кредита или другого государства - никогда в самом прямом смысле этого слова не сможешь проводить независимую политику. Поэтому мы старались достичь экономической независимости и добились этого. Сейчас мы не зависим ни от одного кредита, сами выдаем кредиты. Наш государственный долг составляет 20 процентов ВВП. Я поставил задачу - в последующие годы мы должны довести наш государственный долг до еще более низкого уровня”, - сказал глава государства.

Как сказал Президент Азербайджана, за последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза.

"Это очень большой показатель. Конечно, в структуре этого показателя особое место занимает нефтяной фактор. Однако, наряду с этим, за последние 15 лет наш ненефтяной экспорт вырос более чем в четыре раза. Это показывает, что наши реформы дают большой эффект. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Валютные резервы выросли в 24 раза и сегодня составляют 44 миллиарда долларов. В нашу страну инвестировано свыше 230 миллиардов долларов. В нашей стране прекрасный инвестиционный климат. Зарубежные и внутренние инвестиции и в дальнейшем будут вкладываться в нашу страну. Давосский Всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 35-го места по рейтингу конкурентоспособности. По индексу инклюзивного развития среди развивающихся стран мы занимаем третье место. То есть, все эти показатели сами по себе ясно показывают, что успехи, достигнутые в экономической сфере, - это исторические достижения», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, экономика Азербайджана развивается и сегодня. "Во время кризисов, произошедших в мире, мы смогли выйти из этих кризисов с наименьшими потерями. Эти кризисы уже позади, и экономическая стабильность, финансовая стабильность, конечно же, создают хорошие условия как для улучшения инвестиционного климата, так и бизнес-среды. В будущем будут предприняты дополнительные шаги по улучшению бизнес-среды, будут углублены экономические реформы. В экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность, нужно положить конец всем нежелательным случаям. Все экономические структуры должны применять положительный опыт развитых стран мира. Такие указания даны. Уверен, что граждане Азербайджана, предприниматели в ближайшее время увидят положительное влияние наших реформ”, - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, стремительно развивалось предпринимательство.

“За эти годы предпринимателям на льготных условиях были выданы кредиты на более чем два миллиарда манатов. За счет этих кредитов и за счет средств самих предпринимателей были созданы сотни, может быть, тысячи новых предприятий и был обеспечен рост ненефтяного сектора. Как я отмечал, в последующие годы будут обеспечены и углублены реформы в сфере экономики, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась, и мы снизили зависимость от нефтегазового фактора”, - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в течение этих лет большое внимание уделялось новым технологиям.

”Азербайджан вошел в космический клуб, в который входит ограниченное число стран. Теперь у нас есть два спутника, и предусматривается запуск на орбиту третьего спутника. Азербайджан и в этой сфере проявляет лидерство. Это показывает, что мы смотрим в будущее и будущее связано с научно-техническим развитием. Именно поэтому мы уделяем внимание и в последующие годы должны уделять еще больше внимания образованию, науке. Потому что успешное развитие каждого государства основывается на технологическом обеспечении. Мы должны внедрить в Азербайджане самые современные технологии. Чтобы добиться этого, у нас должен быть подготовленный кадровый потенциал, в этом направлении и в последующие годы будет проводиться работа”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

“Конечно, нефтегазовый сектор составляет основную часть нашей экономики. Естественно, последние 15 лет этой сфере уделялось и будет уделяться в дальнейшем особое внимание. За эти годы мы смогли достичь действительно исторических успехов. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, заложенный великим лидером Гейдаром Алиевым, был сдан в 2006 году, и таким образом мы начали получать большие доходы. Спустя год после этого газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум превратил Азербайджан в экспортера газа. В настоящее время мы заняты реализацией “Южного газового коридора”. Этот проект реализуется по нашей инициативе. Старт этому проекту был дан в 2012 году. Можно сказать, что предшествующие годы были безрезультатными, потому что мы несколько лет вели переговоры для того, чтобы поставлять большие объемы азербайджанского газа в Европу, но каких-либо результатов не было. Когда мы это увидели, то поняли, что должны рассчитывать на себя, и были приняты исторические решения. Мы успешно реализовываем очень сложный проект. Это как с экономической, так и с технической точки зрения очень капиталоемкий проект", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что инвестиции, вложенные в “Южный газовый коридор”, равны 40 миллиардам долларов. Большая часть этих средств вкладывается зарубежными партнерами, банками.

“Это совпало с протекавшим в мире глобальным экономическим кризисом, и эти средства было не так-то просто привлечь в нашу страну. Мы, конечно же, смогли добиться этого дипломатическими, политическими и экономическими путями. Три проекта “Южного газового коридора” будут сданы в этом году - “Шах Дениз-2”, Южнокавказский трубопровод и TANAP. Мы уже изменили энергетическую карту Европы и Евразии. В последующие годы Азербайджан будет действовать как страна, которая поставляет на мировые рынки очень важные энергетические ресурсы. Конечно, мы получим дополнительные доходы, эти доходы мы направим на развитие нашей страны. В течение этих лет мы предприняли важные шаги, подписан новый контракт для будущей разработки месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”. Срок контракта продлен до 2050 года, и мы смогли увеличить свою долю. В то же время мы получили бонус в размере 3,6 миллиарда долларов, и его первая часть уже поступила в казну. В последующие годы мы будем работать с партнерами над другими перспективными структурами в нефтегазовом секторе”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, можно сказать, достиг желаемого в нефтегазовом секторе и через один-два года “Южный газовый коридор” будет полностью сдан в эксплуатацию.

Президент Азербайджанского государства также отметил, что за эти годы было улучшено энергетическое обеспечение внутри страны.

«Реализованы крупные инфраструктурные проекты. За последние 15 лет построено более 30 электростанций. Их генерирующая мощность равна 3900 мегаватт. Для сравнения могу сказать, что в настоящее время наша общая генерирующая мощность равна примерно 6,5 тысячи мегаватт. Из них 3,9 тысячи мегаватт мы смогли создать за 15 лет. Азербайджан превратился из страны, импортирующей электроэнергию, в экспортирующую страну. Газификация до конца этого года будет доведена до 95 процентов. Считаю, что это один из самых высоких показателей в мире, и мы и дальше будем заниматься этой работой. До конца этого года - если считать с начала 2004 года - в стране будет построено 15 тысяч километров новых дорог. Этот процесс будет продолжаться и в последующие годы. К нам уже поступили все предложения, связанные с сельскими дорогами. По мере возможности мы будем реконструировать все сельские дороги. В этом направлении уже проделана большая работа. В 2004 году были очень серьезные проблемы, связанные с водоснабжением Баку. Тогда 29 процентов жителей Баку постоянно обеспечивались чистой питьевой водой. Сегодня эта цифра достигла 81 процента. А по стране в 2004 году примерно 20 процентов населения обеспечивалось питьевой водой, сейчас эта цифра достигла 67 процентов. В последующие годы мы завершим работы, которые не смогли осуществить до сегодняшнего дня. Люди во всех городах, во всех селах должны быть обеспечены чистой питьевой водой. Это есть и в наших программах. Эта сфера занимает особое место среди инфраструктурных проектов», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что для развития сельского хозяйства осуществлены большие мелиоративные работы, построено четыре больших водохранилища и за последние несколько лет более 100 тысяч гектаров получили новые источники воды.

Глава государства выразил уверенность, что это окажет очень большое влияние на развитие сельского хозяйства.

"В последние годы мы очень серьезно занимались транспортной инфраструктурой внутри страны. Можно сказать, что в транспортную инфраструктуру вложены очень большие средства. Мы построили семь аэропортов, шесть из них имеют международный статус. Эти аэропорты сейчас работают, увеличивают число приезжающих из-за рубежа туристов. В Аляте строится самый большой на Каспийском море новый торговый порт, который в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию. Обновляется железнодорожная инфраструктура. Азербайджан обладает самой большой флотилией на Каспийском море. И здесь мы укрепляем лидерство. Строительство судостроительного завода показывает, что нет необходимости приобретать суда за рубежом. Одним словом, создание, обновление внутренней транспортной инфраструктуры, конечно же, было потребностью. В то же время, сотрудничая с соседями, создали региональную инфраструктуру. Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в октябре прошлого года является нашим очередным историческим достижением. Вместе с соседями мы сдали в эксплуатацию эту историческую дорогу, и сегодня перевозка грузов через территорию Азербайджана изо дня в день растет. Параллельно с этим в настоящее время мы заняты созданием транспортного коридора Север – Юги завершили все работы на территории Азербайджана. Сейчас мы в целом заняты созданием транспортного коридора Север-Юг. Уверен, что, сотрудничая с соседними государствами, в ближайшее время будет построена и сдана в эксплуатацию и недостающая часть этой дороги",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, Азербайджан как страна, не имеющая выхода к открытым морям, становится одним из транспортных центров Евразии.

"Это результат реальных работ. Наше географическое расположение, с одной стороны, благоприятное, с другой стороны - нет. Мы находимся между Европой и Азией, но в то же время у нас нет выхода к открытым морям. Если бы был, то необходимости в строительстве нефте- и газопроводов не было бы. Поэтому при таком расположении превращение в один из транспортных центров Евразии - наше историческое достижение. Должен отметить, что мы достигли больших успехов и в других сферах. Невозможно перечислить их все в одном выступлении. Хочу только сказать, что если в 2004 году в Азербайджан приехал один миллион гостей из-за рубежа, то в этом году число приехавших гостей достигнет трех миллионов человек. Мы сумели популяризировать нашу страну в мире. Проведение международных мероприятий, Европейские игры, Исламские игры солидарности, соревнования Формулы 1, политические, гуманитарные мероприятия представили Азербайджан миру", - сказал глава государства.

Параллельно с этим гостеприимность нашего народа, прекрасный климат, безопасность, прекрасная инфраструктура, условия, исторические памятники превращают Азербайджан в интенсивно развивающийся крупный туристический центр. "Конечно, это приносит в нашу страну валюту, еще больше укрепляет нашу страну, и в этой сфере создаются и будут создаваться тысячи рабочих мест", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что мы можем гордиться большими спортивными успехами.

"За последние 15 лет наши спортсмены одержали большие победы на Олимпийских играх, на мировых, европейских чемпионатах. На Европейских играх мы были удостоены второго места, на Исламских играх солидарности заняли первое место среди мусульманских стран. По количеству медалей на Олимпийских играх в Рио мы занимаем 14-е место. Это историческая победа. Куда ни посмотри, на какую сферу ни посмотри, мы видим развитие, результат и успех. Почему? Потому что политика поддерживается народом. Еще раз возвращаюсь к началу своего выступления, единство народа-власти делает возможными все эти успехи. Мы очень серьезно занимались развитием регионов. Приняты три программы регионального развития. Третья завершается в этом году. Изменился облик регионов, благоустроены и стали красивыми города. Баку становится одним из самых красивых городов мира. Город Баку источник нашей гордости», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в течение 15 лет достигнуто достаточно успехов.

«Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы должны смотреть и смотрим в будущее. У нас есть очень ясное представление, планы, программы работ, которые будут проведены в последующие годы. Мы продолжим усилия в указанных мною сферах, превратим Азербайджан в еще более могучее государство. По каждой сфере у нас есть конкретные программы, планы. У нас есть конкретные программы как по международным вопросам, так и по усилению регионов, углублению политико-экономических реформ, социальной политике, строительству армии. У нас имеется сильная политическая воля, большие финансовые ресурсы. Эти финансовые ресурсы мы создали своими руками, и мы теперь живем за свой счет. Существует единство народа-власти. Поэтому я уверен, что весь народ Азербайджана и все мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Наши цели заключаются в том, чтобы наша страна еще больше усиливалась, стала еще более могучим государством, чтобы граждане Азербайджана смогли жить еще лучше. В заключение своего выступления хочу отметить один момент. Все эти успехи стали возможными лишь в период независимости. Народ Азербайджана еще раз увидел, в чем заключаются преимущества нашей независимости. Наша судьба в наших руках, мы - хозяева своей судьбы. Мы смогли достичь таких больших успехов лишь в период независимости. Сегодня независимость - это самое большое богатство, самое большое достояние, самое большое счастье для нас. Мы и в дальнейшем будем идти по пути независимости и побед", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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