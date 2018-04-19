Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении единовременной выплаты семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих

19 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операцией.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

Единовременная выплата будет выплачиваться наследникам военнослужащих, определенным в соответствии с Гражданским кодексом, со стороны министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

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