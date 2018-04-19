Мубариз Гурбанлы: Чуждое влияние на национально-духовные ценности Азербайджана необходимо пресекать сообща

19 апреля 2018 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Влияние чуждых элементов на национально-духовные ценности Азербайджана необходимо пресекать сообща. Об этом и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, выступая в четверг на конференции, посвященной вопросам пропаганды духовных ценностей.

Гурбанлы отметил, что сегодня в мире идут процессы глобализации. «Поэтому очень важно сохранять наши национально-духовные ценности, и различные государственные структуры проводят в этом направлении совместную деятельность», - сказал он.

Он добавил, что сохранение национально-духовных ценностей – долг каждого гражданина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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