Мубариз Гурбанлы: Чуждое влияние на национально-духовные ценности Азербайджана необходимо пресекать сообща

БАКУ /Trend/ - Влияние чуждых элементов на национально-духовные ценности Азербайджана необходимо пресекать сообща. Об этом и.о. председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, выступая в четверг на конференции, посвященной вопросам пропаганды духовных ценностей.

Гурбанлы отметил, что сегодня в мире идут процессы глобализации. «Поэтому очень важно сохранять наши национально-духовные ценности, и различные государственные структуры проводят в этом направлении совместную деятельность», - сказал он.

Он добавил, что сохранение национально-духовных ценностей – долг каждого гражданина.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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