Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)

19 апреля 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана, говорится в четверг в сообщении минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом ротации группа, состоящая из 50 военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе небоевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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