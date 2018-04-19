Герасимов и Скапаротти обсудили в Баку военную деятельность России и НАТО в Европе

19 апреля 2018 16:22 (UTC+04:00)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили в Баку военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения инцидентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти в Баку. В ходе переговоров военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов", — говорится в сообщении.

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