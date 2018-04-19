Президент Ильхам Алиев: Бакинская встреча главы Генштаба ВС России с Верховным главнокомандующим НАТО - показатель доверия к Азербайджану (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым.

Валерий Герасимов поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах и оценил эти выборы как признак большого доверия народа к главе государства.

Президент Азербайджана выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы обсуждались успешные связи в военной и военно-технической сферах, состоялся обмен мнениями по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству.

Валерий Герасимов поблагодарил главу государства за организацию страной встречи с Верховным главнокомандующим союзническими силами НАТО в Европе.

Президент Азербайджана расценил проведение этой встречи в Баку как показатель доверия к стране и выразил надежду, что эта встреча послужит укреплению международной безопасности.

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