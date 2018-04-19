В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти в Баку

19 апреля 2018 17:36 (UTC+04:00)

Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главкома объединенными ВС НАТО в Европе Кертисом Скапарротти в Баку продемонстрировала взаимный интерес в поддержании военных линий связи, направленная на поддержание предсказуемости и транспарентности, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе альянса.

"Военачальники использовали канал для поддержания предсказуемости и транспарентности. Разговор был посвящен вопросам, связанным с обстановкой и учениями. Эта встреча лицом к лицу демонстрирует ясный взаимный интерес в поддержании военных линий связи, что соответствует политике диалога и транспарентности НАТО", — говорится в сообщении.

Скапарротти и Герасимов согласились на встрече в Баку продолжать использовать в будущем военные линии связи, отметили в пресс-службе альянса.

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