За период 10-летней диктатуры Саргсяна Армения попала в очень тяжелое положение - депутат

20 апреля 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За период 10-летней диктатуры Сержа Саргсяна Армения попала в очень тяжелое положение, в стране царят бедность и нищета, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

Он отметил, что в результате своей захватнической политики Армения осталась в стороне от всех проектов региона. "Это означает гибель Армении. С другой стороны, нет никакого источника для ее экономического развития. Через год-два Армения будет переживать еще большие сложности вследствие своей изолированности. Часть населения в результате такой ситуации покидает Армению. Около 250 тысяч армян ежегодно навсегда уезжают из страны", - сказал Гусейнов.

Депутат добавил, что Армения управляется силами со стороны. "Конечно, в Армении есть определенные силы, которые не хотят мириться с данной ситуацией, и они знают к чему приведет страну Серж Саргсян во время своего последующего пятилетнего срока у власти. Поэтому люди протестуют, они понимают, что Саргсян, будучи премьером, ведет Армению к краху", - отметил депутат.

Гусейнов также сказал, что, к сожалению, критикующие Азербайджан "глашатаи демократии" молчат в отношении происходящих в Армении событий, арестов участников акции протеста.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване во главе с депутатом-оппозиционером Николом Пашиняном проходит акция протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. В ходе акции произошли столкновения между полицией и участниками, есть задержанные.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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Azernews Newspaper
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