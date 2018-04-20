Конгресс азербайджанцев Европы направил обращение в связи с очередной армянской провокацией

БАКУ /Trend/ - Конгресс азербайджанцев Европы от имени соотечественников, проживающих в Европе, направил обращение в ООН, ОБСЕ, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ в связи с недавним инцидентом, совершенным Арменией на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в пятницу.

В заявлении говорится, что армянская армия, оккупировавшая азербайджанские земли, увеличила число провокаций на линии соприкосновения войск, и это серьезно беспокоит азербайджанцев, проживающих в Европе.

«В результате обстрела вооруженными подразделениями Армении 18 апреля житель села Юхары Гиямеддинли Агджебеджинского района 27-летний Рагим Гаджиев получил пулевое ранение. Это происшествие сильно потрясло нас – Конгресс азербайджанцев Европы, проживающих в Европе азербайджанцев. Артиллерийские обстрелы вооруженными силами Армении мирного населения и гражданских объектов Азербайджана доказывают, что армянское государство, проводя агрессивную политику, не соблюдает нормы международного права и продолжает серьезно нарушать международное гуманитарное право и права человека, в частности Женевские конвенции 1949 года и дополнение номер один, а также Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что взявшие на себя посредническую миссию в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия по-прежнему молчат.

«Игнорирование международной общественностью армянских зверств создает условия для еще большей свободы действий агрессора, безнаказанность совершенных Арменией преступленийприводит к очередному убийству мирных жителей Азербайджана», - говорится в заявлении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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