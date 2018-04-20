Соотечественники в Турции распространили обращение в связи с ранением армянами мирного жителя Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Федерация азербайджанских обществ Турции выразила протест в связи с обстрелом армянскими военными мирных азербайджанских жителей, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в пятницу.

В обращении говорится, что ранение в результате обстрела армянскими военными жителя села Юхары Гиямеддинли Агджебеджинского района Рагима Гаджиева, занимавшегося хозяйственными работами, является очередным преступлением армянской армии против мирных жителей.

Также в обращении федерации говорится, что армянские террористы продолжают свою преступную деятельность на оккупированных азербайджанских землях. Проживающие в Турции азербайджанцы решительно осуждают эти провокационные и преступные действия врага.

Напомним, что 18 апреля в результате обстрела подразделениями ВС Армении был ранен житель села Юхары Гиямеддинли Гаджиев Рагим Азер оглу, 1991 года рождения. В этот момент он занимался хозяйственными работами. Это село вооруженные силы Армении захватывали дважды - в 1993-м и 1994 году, но затем оно было освобождено азербайджанской армией. Но армяне установили мины на этой территории. Вернувшие в родные места жители подрываются на этих минах, а также попадают под обстрел из-за частого нарушения режима прекращения огня.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор:Ирина Парфёнова)

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