Закир Гасанов: Контрабанда ядерных компонентов из Армении становится серьезной угрозой безопасности (ФОТО)

20 апреля 2018 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Контрабанда ядерных компонентов из Армении становится серьезной угрозой безопасности не только в региональном, но и в более широком масштабе.

Об этом сказал и.о. министра обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу на встрече с делегацией во главе с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом армии Кертисем Скапаротти.

"Наша страна проводит миролюбивую политику и ведет постоянную борьбу против терроризма, однако некоторые страны вводят безосновательные ограничения на продажу оружия Азербайджану", - сказал Гасанов.

Гасанов, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, и.о. министра обороны подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.

Гасанов отметил, что визиты представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в различные зарубежные государства, в том числе в страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и их приемы в этих странах приводит к двойным стандартам в урегулировании конфликта, что недопустимо.

Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и.о. министра выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал Скапаротти особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении встречи с начальником генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан, Турция и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере обороны (ФОТО)
Политика 31 марта 12:27
Азербайджан обсуждает вопросы сотрудничества с производителем БПЛА в Турции (ФОТО)
Политика 31 марта 12:23
Министр обороны Азербайджана отправился в турецкий город Гиресун
Политика 30 марта 19:37
Президент Турции встретился с министром обороны Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 29 марта 14:39
Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Политика 28 марта 21:59
Министр обороны Азербайджана встретился с главой Генштаба ВС Турции (ФОТО)
Политика 28 марта 15:53
Азербайджан и США обсудили вопросы военного сотрудничества
Политика 27 марта 19:58
Армия Азербайджана достигла высоких показателей в оперативной и боевой подготовке - министр (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 16 марта 15:50
Руководство минобороны Азербайджана посетило новую вертолетную воинскую часть (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 16 марта 12:01
Замминистра обороны Азербайджана встретился с Владимиром Путиным
Общество 22 февраля 22:14
Иран признает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - министр (ФОТО)
Политика 21 февраля 16:14
Министр обороны Ирана прибыл в Азербайджан
Политика 21 февраля 11:00
Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в Беларусь
Политика 20 февраля 15:04
Министр обороны Азербайджана не исключает возобновления войны с Арменией в любой момент
Политика 19 февраля 19:02
Министр обороны Азербайджана дал поручения по обеспечению постоянной готовности войск к выполнению боевых задач (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 февраля 16:03
Министр обороны Азербайджана и Каспшик обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск
Нагорно-карабахский конфликт 2 февраля 12:16
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений на передовых позициях (ФОТО)
Политика 26 декабря 2017 19:16
Министр обороны Азербайджана дал поручение повысить боеспособность войск (ФОТО)
Политика 16 декабря 2017 16:27