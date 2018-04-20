Закир Гасанов: Контрабанда ядерных компонентов из Армении становится серьезной угрозой безопасности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Контрабанда ядерных компонентов из Армении становится серьезной угрозой безопасности не только в региональном, но и в более широком масштабе.

Об этом сказал и.о. министра обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу на встрече с делегацией во главе с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом армии Кертисем Скапаротти.

"Наша страна проводит миролюбивую политику и ведет постоянную борьбу против терроризма, однако некоторые страны вводят безосновательные ограничения на продажу оружия Азербайджану", - сказал Гасанов.

Гасанов, отметив успешное развитие военных связей с Североатлантическим альянсом, рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ, а также о вкладе, вносимым Азербайджаном в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, и.о. министра обороны подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права.

Гасанов отметил, что визиты представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в различные зарубежные государства, в том числе в страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и их приемы в этих странах приводит к двойным стандартам в урегулировании конфликта, что недопустимо.

Высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и.о. министра выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении.

В свою очередь, генерал Скапаротти особо отметив, что Азербайджан является надежным партнером Альянса, высоко оценил участие нашей страны в борьбе против терроризма, значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Гость выразил признательность руководству Азербайджана за содействие в проведении встречи с начальником генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку.

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