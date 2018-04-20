Бахар Мурадова: Подписание Президентом Ильхамом Алиевым указа о помощи семьям шехидов является очень значимым событием

20 апреля 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым указа об улучшении социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций, очень значимое событие.

Об этом в пятницу на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по правам человека сказала председатель комитета, вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова.

По ее словам, данный вопрос стоял на повестке дня как парламента, так и гражданского общества.

«Президент упростил решение этой проблемы. Мы, как парламент, думали, что сможем решитьее, внеся определенные изменения в существующийзаконопроект, но указ Президента разрешил данный вопрос», - отметила Мурадова.

Вице-спикер добавила, что этот указ является показателем отношения к гражданам Азербайджана, к людям, отдавшим жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал указ по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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