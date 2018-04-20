На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усеймин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Для меня большая честь передать Вам от имени Организации исламского сотрудничества самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Господин Президент, то, что абсолютное большинство избирателей проголосовали за Вас, свидетельствует об их доверии к Вашему руководству и политике, проводимой Вами во имя будущего Азербайджана. Уверен, что благодаря Вашей мудрости и богатому опыту Вы и дальше будете успешно продолжать высшую государственную деятельность во имя благополучия, единства и прогресса азербайджанского народа. Ваше превосходительство, пользуясь этой прекрасной возможностью, еще раз заявляю, что Организация исламского сотрудничества высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой. Мы и впредь будем прилагать усилия для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества с Азербайджаном. Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Председатель Комитета по делам религии и вакфов Палаты Представителей Арабской Республики Египет, руководитель межпарламентской группы дружбы Египет-Азербайджан профессора Др.Усама аль-Aбд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Счастлив передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Я верил в Вашу победу со времени своего участия в конференции, посвященной итогам «Года исламской солидарности» в городе Баку, являющемся воплощением красоты на пересечении древних культур Востока и Запада. Восхищен прогрессом и спокойствием, увиденными во время посещения Вашей величественной страны. Невозможно не заметить высокую степень любви и привязанности азербайджанского народа к Вашему превосходительству в период Вашего президентства. Пользуясь этой прекрасной возможностью, еще раз подтверждаю перед Вашим превосходительством, что будут продолжены все усилия, служащие укреплению братских связей и двустороннего сотрудничества между нашими народами, дальнейшему усилению родственных отношений между нашими братскими странами. Никогда не забуду встречу с Вашим превосходительством во время итоговой конференции «Года исламской солидарности», из моей памяти не сотрутся высокое гостеприимство, благородство и забота, проявленные азербайджанским народом. Буду изо всех сил стремиться к дальнейшему укреплению отношений между нашими народами, странами и, в частности, парламентами. Прошу у Всевышнего Аллаха большего прогресса и благополучия Вашему превосходительству и азербайджанскому народу, желаю Вашей братской стране безопасности, стабильности и мира", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджана, желаю успехов в продолжении важной деятельности на этом высшем государственном посту. Был безгранично рад встретиться с Вами в рамках моего очень плодотворного визита в Азербайджан в прошлом году, служащего поддержке расширяющегося сотрудничества между Парламентом Aзербайджана и Межпарламентским союзом. Очень рад, что стремление укреплять эти связи будет продолжать расти. Ваше превосходительство, еще раз прошу Вас принять искренние поздравления и наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.

Президент Лаосской Народно-демократичсекой Республики Буннянг Ворачит поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа Лаоса и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, приятных дней и постоянных успехов на пути Вашей страны к прогрессу. Верю, что двусторонние отношения и сотрудничество между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджаном и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов, а также достижения мира и международного сотрудничества с целью обеспечения устойчивого развития. Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое глубочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.

Председатель Болгаро-Aзербайджанской торгово-промышленной палаты Димитар Братанов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент. Наряду с сердечными поздравлениями по случаю переизбрания Вас Президентом Азербайджанской Республики, рад пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а Вашему братскому народу – благополучия и прогресса. От имени членов Болгаро-Азербайджанской торгово-промышленной палаты заверяю Вас в том, что мы и впредь продолжим усилия по созданию благоприятных условий для укрепления двустороннего сотрудничества и развития деловых отношений между нашими странами",-говорится в поздравлении.

Первый вице-президент Акционерного общества «Русская медная компания» Олег Сиенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте тепло и сердечно поздравить Вас со вступлением в должность Президента Азербайджанской Республики. Уверенная победа на президентских выборах подтверждает поддержку народом Азербайджана проводимой Вами политики. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Председатель муниципалитета города Мерсин Tурецкой Республики Бурханаддин Коджамаз поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Bыражаю глубокое почтение и веру в дальнейшее развитие связей между нашими странами в предстоящие годы", - говорится в поздравлении.

Председатель Aзербайджано-нидерландского общества «Одлар Юрду» Фирангиз Багирова поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов в новый период президентства. Благодаря проводимой Вами политике Азербайджанское государство возвысилось на новый уровень развития. Верю, что в скором времени Вы добьетесь и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Как азербайджанка, проживающая за рубежом, я и члены возглавляемого мною Азербайджано-нидерландского общества «Одлар Юрду» поддерживаем Вас и верим, что Вы успешно продолжите деятельность во имя развития Азербайджана в социальной, экономической, военной, оборонной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов позравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Конгресса азербайджанцев Молдовы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджана при общенародном доверии. Ваша яркая победа свидетельствует о торжестве идеологии азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева, является олицетворением единства нашего родного Азербайджана, а также Вашего политического авторитета на международном уровне. Уверены, что деятельностью, служащей нашим общенациональным ценностям, Вы достигнете полного восстановления территориальной целостности нашей Родины, будете еще больше радовать нас все новыми и новыми успехами. Господин Президент, от имени азербайджанцев, проживающих в Молдове, еще раз от всей души поздравляю Вас", - говорится в поздравлении.

Члены Совета Королевской академии Сербии поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Примите самые искренние поздравления по случаю блестящей победы на проведенных недавно президентских выборах. Итоги выборов показали, что азербайджанский народ уверен в том, каким путем будет идти страна и кто ею будет руководить на этом пути. Уверены, что Ваша страна и дальше будет успешно развиваться, а ее граждане – жить в условиях мира и спокойствия. Наша Академия всегда будет с Вами, приложит усилия для укрепления с каждым днем сотрудничества между нашими странами на благо наших граждан. Уважаемый Президент, пусть Всевышний хранит Вас, ниспошлет Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Директор Центра дружбы Гардабанского муниципалитета Грузии Этибар Набиев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени коллектива Центра дружбы Гардабанского муниципалитета Грузии и от себя лично поздравляю Вас с яркой победой на выборах Президента Азербайджана. Желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов на высшем государственном посту", - говорится в поздравлении.

Президент турецкой компании TEKFEN İnşaat Левент Кафкаслы поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени компании TEKFEN İnşaat и от себя лично очень рад выразить Вам наилучшие пожелания и поздравления по случаю убедительной победы на выборах Президента Азербайджана. Эта победа свидетельствует о безграничном доверии азербайджанского народа к Вашему превосходительству. Вновь проголосовав за стабильность, развитие, прогресс, Вашу независимую политику, азербайджанский народ обеспечил счастливое и благополучное будущее свободной и демократичной Азербайджанской Республики. Как компания, гордящаяся реализацией в течение более чем 23-летнего срока в условиях образцовой стабильности крупномасштабных проектов в Азербайджанской Республике, которая в результате Вашей политики успешно развивается, с каждым годом модернизируется, день ото дня повышает свой международный авторитет и открыта для иностранных инвестиций, выражаем готовность и дальше служить развитию братского и дружественного Азербайджана. Уважаемый Президент, еще раз поздравляю Вас с избранием на высший государственный пост, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, больших успехов и настойчивости на пути достижения поставленных Вами целей во имя спокойствия, прогресса, благополучия азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

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