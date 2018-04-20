Генштабы СНГ намерены сотрудничать в противодействии беспилотной авиации

20 апреля 2018 16:23 (UTC+04:00)

Генеральные штабы стран СНГ намерены сотрудничать в области применения беспилотной авиации, в том числе в противодействии ей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов, передает РИА Новости.

На заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казань приехали представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", — сказал Герасимов.

Кроме того, в ходе заседания начальники генеральных штабов заслушали информацию об опыте применения беспилотной авиации в антитеррористической операции в Сирии. Также было проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил стран СНГ в 2017 году.

"Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества Независимых Государств имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — заключил Герасимов.

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