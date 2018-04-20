Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми поездами Бакинского метрополитена (ФОТО) (версия 2)

20 апреля 2018 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с новыми поездами, доставленными в столицу для обновления вагонного парка Бакинского метрополитена.

Президент Ильхам Алиев прибыл на станцию "Ичеришехер".

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов проинформировал главу государства о концептуальной схеме развития метро и новых поездах.

В последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, как и в других сферах, осуществляется большая работа по оснащению самым современным оборудованием Бакинского метрополитена и обеспечению удобства его пассажиров. Главная цель этой работы - комфортное передвижение жителей Баку и гостей города.

Сегодня Бакинский метрополитен является как видом транспорта, перевозящим наибольшее количество пассажиров, так и на высоком уровне оказывающим услуги жителям Баку и его гостям.

Затем Президент Ильхам Алиев осмотрел новые вагоны метро.

Вагоны российской компании "Трансмашхолдинг", произведенные в 2018 году ОАО "Метровангомаш", отличаются своей современностью. Скорость поезда составляет 90 километров в час. Головной вагон поезда имеет 38 сидячих мест, а в общей сложности 315 мест. Средний вагон имеет 44 сидячих места, а в общей сложности 328 мест. Мощность двигателей новых вагонов составляет 170 киловатт.

Затем Президент Ильхам Алиев проехал на новом поезде от станции метро "Ичеришехер" до станции "Нариман Нариманов".

Вместимость поезда благодаря прямому переходу между вагонами на 15 процентов больше по сравнению с прежними. Наличие прямого перехода между вагонами обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров. Двери вагона на 12 процентов шире по сравнению с предыдущими образцами. В вагонах функционируют первоклассные системы кондиционирования, регулирования давления в салоне и биологической очистки воздуха ультрафиолетовыми лучами.

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Azernews Newspaper
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