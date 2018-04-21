В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Председатель Федерации турецко-азербайджанских обществ Билал Дундар поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Поздравляем Вас и Ваш народ с убедительной победой, завоеванной Вами на президентских выборах в Азербайджане.

Дружественный и братский народ Азербайджана, переизбрав 11 апреля Вас большинством голосов Президентом, продемонстрировал свою поддержку единства, равенства, развития и стабильности.

Наш Азербайджан – страна, являющаяся яркой звездой Кавказа, которая успешно проводит представительные мероприятия в экономической, социальной, культурной сферах. Можно сказать, что каждый уголок страны обновляется и перестраивается. Заняв достойное место среди стран мира, Азербайджан стал государством, к слову которого прислушиваются. Успешное развитие Азербайджана стало возможным благодаря продолжению под Вашим, господин Президент, руководством политики великого лидера Гейдара Алиева.

Как «одна нация, два государства» мы в Турции с чувством большой радости восприняли результаты прошедших в Вашей стране выборов. Еще раз передаю Вам и братскому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю этой победы и желаю, чтобы Ваши успехи были постоянными»,-говорится в поздравлении.

Председатель Правления, генеральный исполнительный директор Группы компаний Total Патрик Пуянне поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Как Вы знаете, Группа компаний Total, сотрудничая с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, намерена внести вклад в долгосрочное развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени Группы компаний Total и от себя лично желаю Вам успехов в новый период президентства»,-говорится в поздравлении.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично, от имени народа и правительства Бахрейна сердечно поздравляю Ваше превосходительство с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики. Этот выбор демонстрирует высокое доверие, оказанное Вам народом, оценивающим Ваши лидерские способности, ведущие страну к более блестящему будущему.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, в деле реализации целей развития и прогресса народа.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - развития и процветания.

Прошу принять заверения в высоком почтении»,-говорится в поздравлении.

Председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии, федеральный депутат Клаудио Кажадо поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Как председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента в условиях демократичных и свободных выборов. Выражаю глубокое уважение и восхищение Азербайджанской Республике и ее народу.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов и достижений в новый период президентства. Уверен, что этот период станет для Азербайджана еще более успешным.

Вновь подтверждая, что Азербайджан является важным международным актором, отмечаю, что как председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан всегда готов поддержать Ваши усилия и усилия правительства Азербайджана по укреплению дружественных связей между нашими странами»,-говорится в поздравлении.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министра обороны Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братской Азербайджанской Республике – еще более стремительного развития, а ее народу – процветания.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение»,-говорится в поздравлении.

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