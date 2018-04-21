В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах

21 апреля 2018 02:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Федерации турецко-азербайджанских обществ Билал Дундар поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Поздравляем Вас и Ваш народ с убедительной победой, завоеванной Вами на президентских выборах в Азербайджане.

Дружественный и братский народ Азербайджана, переизбрав 11 апреля Вас большинством голосов Президентом, продемонстрировал свою поддержку единства, равенства, развития и стабильности.

Наш Азербайджан – страна, являющаяся яркой звездой Кавказа, которая успешно проводит представительные мероприятия в экономической, социальной, культурной сферах. Можно сказать, что каждый уголок страны обновляется и перестраивается. Заняв достойное место среди стран мира, Азербайджан стал государством, к слову которого прислушиваются. Успешное развитие Азербайджана стало возможным благодаря продолжению под Вашим, господин Президент, руководством политики великого лидера Гейдара Алиева.

Как «одна нация, два государства» мы в Турции с чувством большой радости восприняли результаты прошедших в Вашей стране выборов. Еще раз передаю Вам и братскому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю этой победы и желаю, чтобы Ваши успехи были постоянными»,-говорится в поздравлении.

Председатель Правления, генеральный исполнительный директор Группы компаний Total Патрик Пуянне поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Как Вы знаете, Группа компаний Total, сотрудничая с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, намерена внести вклад в долгосрочное развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени Группы компаний Total и от себя лично желаю Вам успехов в новый период президентства»,-говорится в поздравлении.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль-Халифа поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично, от имени народа и правительства Бахрейна сердечно поздравляю Ваше превосходительство с переизбранием на пост Президента дружественной Азербайджанской Республики. Этот выбор демонстрирует высокое доверие, оказанное Вам народом, оценивающим Ваши лидерские способности, ведущие страну к более блестящему будущему.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту, в деле реализации целей развития и прогресса народа.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - развития и процветания.

Прошу принять заверения в высоком почтении»,-говорится в поздравлении.

Председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии, федеральный депутат Клаудио Кажадо поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Как председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента в условиях демократичных и свободных выборов. Выражаю глубокое уважение и восхищение Азербайджанской Республике и ее народу.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов и достижений в новый период президентства. Уверен, что этот период станет для Азербайджана еще более успешным.

Вновь подтверждая, что Азербайджан является важным международным актором, отмечаю, что как председатель Межпарламентской группы дружбы Бразилия-Азербайджан всегда готов поддержать Ваши усилия и усилия правительства Азербайджана по укреплению дружественных связей между нашими странами»,-говорится в поздравлении.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министра обороны Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братской Азербайджанской Республике – еще более стремительного развития, а ее народу – процветания.

Ваше превосходительство, выражаю Вам глубокое почтение»,-говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании системы контроля экспортно-импортных операций
Политика 20 апреля 19:40
Президент Ильхам Алиев распорядился о выплате единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны
Политика 20 апреля 19:31
Президент Ильхам Алиев ликвидировал Госкомитет стандартизации, метрологии и патента
Политика 20 апреля 19:14
Президент Ильхам Алиев разделил министерство культуры и туризма на две структуры
Политика 20 апреля 19:03
Вышла в свет 56-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 20 апреля 17:28
Президент Ильхам Алиев наградил Али Гасанова орденом «За службу Отечеству»
Политика 20 апреля 16:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новыми поездами Бакинского метрополитена (ФОТО)
Политика 20 апреля 16:04
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Госсовета Кубы
Политика 20 апреля 14:57
Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь останется надежным партнером Азербайджана
Политика 20 апреля 10:04
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать письма с поздравлениями в связи с победой на президентских выборах
Политика 20 апреля 00:26
Президент Европейской комиссии поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 20 апреля 00:21
Очередные семь лет стабильности для Азербайджана
Политика 20 апреля 00:06
Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность
Политика 19 апреля 18:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования экс-президенту США Джорджу Бушу
Политика 19 апреля 15:10
Президент Азербайджана: Бакинская встреча начальника Генштаба ВС России и главнокомандующего НАТО будет служить делу укрепления международной безопасности
Политика 19 апреля 13:40
Президент Ильхам Алиев: Бакинская встреча главы Генштаба ВС России с Верховным главнокомандующим НАТО - показатель доверия к Азербайджану
Политика 19 апреля 13:27
Видеоролик с церемонии инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 19 апреля 11:47
Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении единовременной выплаты семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих
Политика 19 апреля 11:29