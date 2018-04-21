Новруз Мамедов: Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу (версия 2)

21 апреля 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оказанное мне доверие возлагает на меня очень большую ответственность со стороны Президента, ставит передо мной очень большую задачу.

Об этом Новруз Мамедов сказал в субботу на пленарном заседании парламента Азербайджана, на котором была утверждена его кандидатура в качестве премьер-министра страны.

«Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана за это доверие. Несмотря на расположение в сложном геополитическом пространстве, Азербайджан является сегодня страной, имеющей свое место, свою позицию в мировом масштабе. Возможно, на протяжении истории в процессах, идущих в мире, не было такой напряженности, как сегодня. В этой ситуации продолжение стабильности, безопасности и динамичного развития в Азербайджане, расположенном в сложном геополитическом пространстве, ставит перед каждым из нас очень большие задачи. Я буду стараться в условиях тесного сотрудничества с государственными структурами Азербайджана делать все возможное для выполнения этой возложенной на меня задачи», - сказал Новруз Мамедов.

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