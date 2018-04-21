БАКУ /Trend/ - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства России.

«Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнёрства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства. Убеждён, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран», - говорится в поздравлении.

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