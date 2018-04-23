Израиль намерен еще больше укреплять тесные отношения дружбы и сотрудничества с Азербайджаном - Нетаньяху

23 апреля 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг. От имени правительства Израиля примите мои искренние поздравления в связи с избранием в четвертый раз на пост Президента Азербайджана. Намерены и впредь продолжать связи для еще большего укрепления тесных отношений дружбы и сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

Пользуясь этой приятной возможностью, вновь представляю Вашему высокому вниманию предложение о совершении визита в Израиль в подходящее для Вас время. Еще раз выражаю глубокую признательность за Ваше искреннее отношение и гостеприимство, оказанное мне во время моего незабываемого визита в Баку в декабре 2016 года. Надеюсь вновь увидеться с Вами в кратчайшие сроки», - говорится в поздравлении премьер-министра Израиля.

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