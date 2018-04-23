Утверждения о давлении Азербайджана на депутатов ПАСЕ потерпели крах - парламентарий

23 апреля 2018 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что Азербайджан оказывал давление на депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для принятия необходимых ему решений, потерпели крах, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльхан Сулейманов.

Он отметил, что Независимый следственный орган (IBAC), расследующий в Страсбурге утверждения о коррупции в ПАСЕ, представил Бюро ассамблеи свой доклад. IBAC не выявил фактов, подтверждающих обвинения Азербайджана в коррупции, и в конечном итоге пришел к выводу, что в деятельности ПАСЕ, касающейся Азербайджана, в работе депутатов, в частности докладчиков ПАСЕ, не была нарушена нейтральность.

«Последние два года определенные круги, в частности НПО и медиа-группы, финансируемые Соросом и распространяющие и поддерживающие фальшивые утверждения против Азербайджана, используя броские заголовки в западноевропейских медиа, фактически парализовали нормальную работу ПАСЕ. Несмотря на то, что подобные повторные и несерьезные заявления наносят вред и так подорванному в последние годы международному имиджу ПАСЕ, сейчас становится ясно, что утверждения были необоснованными, выдуманными и предвзятыми», - сказал Сулейманов.

По его словам, Следственный орган подтвердил, что начиная с 2008 года все доклады ПАСЕ, связанные с Азербайджаном, в том числе все доклады наблюдательных миссий и доклад Штрассера по «политзаключенным» от 2013 года, ставший объектом обсуждения антиазербайджанских сил и центров силы, не желающих мириться со своим поражением, были приняты без давления на депутатов, и таким образом эти доклады и их политическое содержание полностью остаются в силе.

«Хотя Следственный орган в начале своего доклада вновь повторил утверждения некоторых предвзято настроенных НПО, после всестороннего расследования он не смог подтвердить какой-либо факт и привести доказательства. Безусловно, им не удалось осуществить нереальный, однако очень ожидаемый врагами Азербайджана план. В то же время я сожалею, что Следственный орган сосредоточил все внимание на Азербайджане и всего на одной странице 200-страничного доклада выразил свое отношение к подобным же утверждениям в отношении шести стран-членов. Этот доклад не является объективным и нейтральным. И, наконец, это ненужное шоу, нацеленное на подрыв имиджа Азербайджана на международной арене, привело к тому, что впустую на это следствие были потрачены 200 тысяч евро налогоплательщиков, причем в то время, когда ПАСЕ испытывает серьезные проблемы с бюджетом», - сказал Сулейманов.

Сулейманов считает, что ПАСЕ, вместо того, чтобы клеветать на Азербайджан, должна заниматься устранением таких важных проблем, как миграция, общая безопасность и вопросы бюджета, от которых страдает Европа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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