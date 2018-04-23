Президент Пакистана: Переизбрание на высокий пост главы государства - мандат, данный Ильхаму Алиеву во имя развития Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Мамнун Хусейн поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Испытываю чувство глубокого удовлетворения в связи с тем, что могу передать Вам самые искренние поздравления в связи с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Переизбрание на такой высокий пост, как глава государства не только показатель доверия к Вам азербайджанского народа, но и в то же время мандат, данный во имя развития Азербайджана.

Наряду с тем, что Пакистан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, это также и братские государства, имеющие древние культурные узы и общие обычаи и традиции. Ваш визит в Пакистан в марте прошлого года придал дополнительный стимул дружественным и доброжелательным отношениям, которые существуют между нашими странами. Мы намерены тесно работать с Вами по дальнейшему укреплению двусторонних связей между нашими странами во имя общих интересов пакистанского и азербайджанского народов. Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, азербайджанскому народу - устойчивого развития и прогресса. Прошу принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении Президента Пакистана.

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