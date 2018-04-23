Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий сотрудников Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.
Согласно распоряжению, за продолжительную плодотворную деятельность в сфере офтальмологии почетное звание «Заслуженный деятель науки» присвоено Керимову Керему Тебриз оглу, почетное звание «Заслуженный врач» - Агаеву Мисирхану Мурадхан оглу и Шамиловой Фаиге Гаджибала гызы.
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