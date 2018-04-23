Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Мехти Мамедова

23 апреля 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Мехти Мамедова.

В мае 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения видного театрального режиссера Азербайджана, известного актера, ученого-театроведа и педагога, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, доктора искусствоведения, профессора Мехти Асадулла оглу Мамедова.

В распоряжении говорится, что с целью достойного проведения 100-летнего юбилея великого мастера Мехти Мамедова, имеющего заслуги в дальнейшем обогащении театральных традиций Азербайджана, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Мехти Мамедова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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