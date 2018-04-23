В сфере труда и соцзащиты населения в Азербайджане будет обеспечена прозрачность - министр (ФОТО)

23 апреля 2018 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во всех направлениях сферы труда и социальной защиты населения будет обеспечена полная прозрачность.

Об этом в понедельник сказал недавно назначенный министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев во время его представления коллективу министерства, говорится в сообщении ведомства.

Академик Рамиз Мехтиев, представивший нового министра, рассказал о жизненном пути и опыте работы Сахиля Бабаева.

Рамиз Мехтиев подчеркнул, что в результате особого внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева были предприняты важны шаги по усилению социальной защиты, повышению государственной заботы об уязвимых группах населения. Рамиз Мехтиев дал коллективу министерства соответствующие советы и рекомендации по исполнению поставленных главой государства задач в сфере труда и социальной защиты и данных поручений.

Министр выразил признательность за оказанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым высокое доверие. Бабаев подчеркнул, что он обеспечит достойное выполнение задач в сфере труда и социальной защиты, поставленных главой государства.

Бабаев отметил, что во всех направлениях будет обеспечена полная прозрачность. Также министр сказал, что будет усовершенствована нормативно-правовая база и административное производство в соответствие с самой прогрессивной международной практикой, и добавил, что в деятельности министерств будет опираться на системный подход и принципы социальной справедливости.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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