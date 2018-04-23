Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Кабинета министров Азербайджана

23 апреля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение о новом составе Кабинета министров, подписанное 21 апреля 2018 года.

Согласно распоряжению, состав Кабинета министров дополнен следующими лицами:

Министр экологии и природных ресурсов - Мухтар Бахадур оглу Бабаев

Министр спорта и молодежи - Азад Ариф оглу Рагимов

Министр культуры - Абульфас Мурсал оглу Гараев

Министр оборонной промышленности - Явер Талыб оглу Джамалов

Министр здравоохранения - Огтай Кязым оглу Ширалиев

Министр образования - Джейхун Азиз оглу Байрамов

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей - Хиджран Кямран гызы Гусейнова

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой - Фуад Рауф оглу Мурадов

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями - Мубариз Гахраман оглу Гурбанлы

Председатель Государственного таможенного комитета - Сафар Мамед оглу Мехдиев

Председатель государственного комитета по статистике - Тахир Ягуб оглу Будагов

Председатель Государственного комитета по вопросам имущества - Керем Авез оглу Гасанов

Председатель Государственного туристического агентства - Фуад Гумбат оглу Нагиев

Председатель Агентства продовольственной безопасности - Гошгар Илахи оглу Тахмазли

Начальник Государственной миграционной службы - Вусал Афган оглу Гусейнов

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Арзу Юсиф оглу Рагимов

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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