Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Кабинета министров Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение о новом составе Кабинета министров, подписанное 21 апреля 2018 года.
Согласно распоряжению, состав Кабинета министров дополнен следующими лицами:
Министр экологии и природных ресурсов - Мухтар Бахадур оглу Бабаев
Министр спорта и молодежи - Азад Ариф оглу Рагимов
Министр культуры - Абульфас Мурсал оглу Гараев
Министр оборонной промышленности - Явер Талыб оглу Джамалов
Министр здравоохранения - Огтай Кязым оглу Ширалиев
Министр образования - Джейхун Азиз оглу Байрамов
Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей - Хиджран Кямран гызы Гусейнова
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой - Фуад Рауф оглу Мурадов
Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями - Мубариз Гахраман оглу Гурбанлы
Председатель Государственного таможенного комитета - Сафар Мамед оглу Мехдиев
Председатель государственного комитета по статистике - Тахир Ягуб оглу Будагов
Председатель Государственного комитета по вопросам имущества - Керем Авез оглу Гасанов
Председатель Государственного туристического агентства - Фуад Гумбат оглу Нагиев
Председатель Агентства продовольственной безопасности - Гошгар Илахи оглу Тахмазли
Начальник Государственной миграционной службы - Вусал Афган оглу Гусейнов
Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу - Арзу Юсиф оглу Рагимов
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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