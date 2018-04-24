Армения освободилась от лишившего ее развития военного преступника Саргсяна - главред газеты

БАКУ /Trend/ - Армянский народ после отставки военного преступника Сержа Саргсяна, виновного в гибели тысяч безвинных людей, должен прислушаться к голосу разума, предпринять реальные шаги для восстановления мира и безопасности в регионе, освободить азербайджанские земли от оккупации. Об этом сказал Trend главный редактор "Халг газети", заслуженный журналист Азербайджана Гасан Гасанов.

Гасанов отметил, что армянский народ, наконец, освободился от военного преступника Саргсяна, лишившего Армению развития, в том числе участия в международных проектах.

"Саргсян совершил множество кровавых преступлений, будучи одним из главных виновников возникновения нагорно-карабахского конфликта. Он подверг армянский народ многочисленным бедам, создав свое правительство на крови и насилии", - сказал он.

Гасанов отметил, что в результате всего этого клан Саргсяна получил серьезный удар от армянского народа, начавшего жесткую акцию протеста.

"Оккупационный режим должен ответить за свои преступления, пролитую кровь. Вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные азербайджанские земли, должна быть обеспечена территориальная целостность Азербайджана, в регионе должны воцариться мир и спокойствие", - сказал он.

Также он отметил, что политика, проводимая Азербайджаном на протяжении многих лет, приносит свои плоды, все международные организации признают территориальную целостность страны.

"Ни для кого не секрет, что азербайджанская армия в настоящее время стоит в одном ряду с сильными армиями мира, оснащена самым современным вооружением и в состоянии за короткое освободить свои земли. Но руководство Азербайджана пока отдает преимущество мирным переговорам, не желая, чтобы в регионе вновь вспыхнула война. Армения, освободившаяся от оккупационного режима, режима кровавой хунты, наконец, может спокойно вздохнуть. Армянский народ должен ценить гуманистическую позицию Азербайджана, и предпринять шаги для освобождения азербайджанских земель без кровопролития. В противном случае, Азербайджан освободит свои земли любой ценой", - сказал Гасанов.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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