Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море.
Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено осуществить его положения.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Ирана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.
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