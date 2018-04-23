Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии

23 апреля 2018 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море.

Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено осуществить его положения.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Ирана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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