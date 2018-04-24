Парламент Азербайджана принял годовой отчет омбудсмена

24 апреля 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Эльмира Сулейманова во вторник представила парламенту отчет за 2017 год.

В отчете был затронут ряд вопрос. Было отмечено, что ряд заключенных обратились к омбудсмену с просьбой оказать помощь в их передаче в Азербайджан. На основе этих обращений был направлен запрос в соответствующие структуры и проведены соответствующие расследования.

В 2017 году 53 арестованных и заключенных граждан Азербайджана были переданы в страну из зарубежных стран, 81 арестованный и заключенный были отправлены в зарубежные страны.

Было отмечено, среди обращений были такие, как введение жилищно-строительными кооперативами коммунальных нормативов, противоречащих требованиям Тарифного совета, несоблюдение условий договора, подписанного с жителями, и их обман. Считается целесообразным проведение совместных мониторингов жилищно-строительных кооперативов министерствами экономики и налогов, главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, проведение мероприятий в рамках закона по предотвращению указанных нарушений.

В документе указывается, что за исключением случаев, предусмотренных законом, нельзя вести наблюдения за кем-либо без его ведома, не допускается вести видео- или фотосъемку, запись голоса, а также использования информационных технологий для распространения сведений о личной жизни, религиозной и этнической принадлежности.

С целью предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, надежной защиты их чести и достоинства и предотвращения случаев нарушения необходимо правовое регулирование использования информационных технологий, социальных сетей.

Отчет был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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