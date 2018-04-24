МИД: Азербайджан готов продолжить переговоры со здравомыслящими политическими силами в Армении (версия 2)

БАКУ /Trend/ - После ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемой Сержем Саркисяном, Азербайджан надеется на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы, сказал во вторник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя вопрос о том, как повлияет на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта смена власти в Армении.

По словам пресс-секретаря МИД, в результате политики, проводимой режимом Саргсяна, держащего армянский народ под страхом войны, добиться продвижения в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта до сих пор не удалось.

«Истерические обращения элементов бывшего режима Саргсяна о том, что якобы азербайджанская сторона скапливает военную технику и живую силу на линии соприкосновения войск, не отражают действительности, и опираются на прошлогоднюю информацию. Цель была одна - ввести в заблуждение общественное мнение», - отметил Гаджиев.

По словам главы пресс-службы, фактом является то, что присутствие армянских войск на оккупированных азербайджанских территориях продолжает оставаться главной угрозой для регионального мира и безопасности.

«В целях устранения напряженности армянские войска должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий. Для скорейшего урегулирования мирным путем армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основании норм и принципов международного права и требований соответствующих резолюций СБ ООН Азербайджан готов продолжить переговоры со здравомыслящими политическими силами Армении», - отметил Гаджиев.

Глава пресс-службы подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта мирным путем восстановит устойчивый мир и стабильность в регионе и обеспечит появление возможностей для всестороннего регионального сотрудничества.

«Азербайджан обеспечит территориальную целостность и суверенитет в рамках международно признанных границ», - подчеркнул глава пресс-службы МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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