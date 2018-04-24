Новый министр экологии и природных ресурсов Азербайджана представлен коллективу (ФОТО)

24 апреля 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, назначенный распоряжением Президента Азербайджана от 23 апреля 2018 года, сегодня был представлен коллективу министерства, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Али Асадов рассказал о жизненном пути и опыте работы Мухтара Бабаева, отметил, что оздоровление экологии и окружающей среды, использование природных ресурсов для улучшения благосостояния народа всегда находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Али Асадов дал коллективу министерства соответствующие советы и рекомендации по выполнению задач, поставленных главой государства в сфере экологии и природных ресурсов.

Принимавший участие в представлении нового министра экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров пожелал Мухтару Бабаеву успехов в дальнейшей деятельности.

Бабаев выразил признательность за высокое доверие, оказанное ему Президентом Азербайджана, подчеркнул, что будет достойно выполнять задачи, поставленные главой государства в сфере экологии и окружающей среды, отметил, что во всех направлениях деятельности министерства и дальше будет обеспечиваться прозрачность и что он будет руководствоваться принципами системного подхода и социальной справедливости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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