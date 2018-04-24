Милош Земан: Расширение сотрудничества между Азербайджаном и ЕС продолжится и в дальнейшем

БАКУ /Trend/ - Президент Чехии Милош Земан поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Позвольте искренне поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Очень рад, что связи между нашими странами, опирающиеся на Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, носят искренний и продолжительный характер, развиваются в положительном направлении. Наряду с этим, для каждой из сторон существуют хорошие перспективы, позволяющие развивать сферу экономики. Поэтому я уверен, что в период действия Вашего нового мандата мы внесем совместный вклад в реализацию существующих проектов и реализуем новые проекты.

Азербайджан является важным партнером не только в двусторонней сфере. Верю, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом продолжится и в дальнейшем. Также есть перспективы для сотрудничества в рамках "Восточного партнерства", инициатором которого является также Чехия, и которое мы, как и раньше, расцениваем как дружественный и полезный формат для развития отношений с самыми близкими партнерами в нашем соседстве. С чувством глубокого удовлетворения вспоминаю государственный визит в Баку в сентябре 2015 года. Также, еще раз напомнив о своем предыдущем приглашении, хочу сказать, что жду Вашего визита в Прагу. Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Ваcпо случаю победы на выборах, желаю Вам, Вашим близким крепкого здоровья и счастья», - говорится в поздравлении Президента Чехии.

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