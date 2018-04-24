Эммануэль Макрон: Франция в полную силу будет стараться для урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана, желаю успехов в деятельности во имя благополучия Азербайджана и его народа, передаю самые искренние пожелания. В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть, что и в последующие годы намерен развивать двусторонние отношения между странами, и что Франция в полную силу будет стараться для урегулирования путем переговоров нагорно-карабахского конфликта.

Как я отметил в послании, направленном Вам 21 февраля этого года, считаю важным обмен мнениями по этим вопросам, и выражаю желание в ближайшие месяцы встретиться с Вами в Париже. Господин Президент, еще раз передаю Вам и азербайджанскому народу наилучшие пожелания, прошу принять мое высокое почтение и уважение», - говорится в поздравлении Президента Франции.

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