Выборы в Азербайджане привели к развитию, а Армению - к политическому хаосу - депутат

24 апреля 2018 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выборы, проведенные в Азербайджане и Армении, привели Азербайджан к развитию, укреплению стабильности, а Армению - к политическому хаосу, обострению ситуации.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Алиев сказал, что причина такого рода результатов предельна ясна.

«Это связано с тем, что в Азербайджане идут демократические процессы, правительство выражает волю народа, существует единство народа-правительства, народ свободно делает свой выбора и демонстрирует большое доверие сегодняшней власти. А ситуация в Армении абсолютно противоположная. Все, кто приходил к власти в Армении, шли против воли своего народа, сохраняли власть, используя страх людей перед войной.Поэтому народ никогда не поддерживал эти режимы, и на протяжение многих лет мы видим фальсификации на выборах в Армении, нарушения закона, протесты армянского народа», - сказал депутат.

По его словам, поэтому то, что происходит сегодня в Армении, вполне естественно.

«Народ Армении, наконец, сказал свое слово и избавился от фашистского режима», - добавил Алиев.

По его словам, пока еще рано говорить о том, как долго продлится политический кризис в Армении, потому что столкновения между кланами в Армении еще больше обострятся.

Алиев подчеркнул, что Армения, которая находится в состоянии кризиса, еще долго не сможет прийти в себя.

«Азербайджан сегодня обладает сильным экономическим и политическим потенциалом. Эта стабильность и развитие в Азербайджане опираются на естественные основы, потому что реформы в Азербайджане устойчивы, последовательны, и это служит миру, спокойствию и благополучной жизни народа», - сказал депутат.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку. Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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