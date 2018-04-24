Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Анкаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию во вторник посетил памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Анкаре.

Глава государства возложил цветы к установленному в парке памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтил его память.

Отметим, что парк Гейдара Алиева в Анкаре был создан в 2004 году. В 2012 году в парке была проведена капитальная реконструкция. В результате этот парк стал прекрасным местом отдыха столицы Турции.

В настоящее время на территории парка завершается строительство Дома пропаганды Азербайджана «Бута».

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