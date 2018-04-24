Азербайджан стал местом проведения международных соревнований по различным видам спорта - Европейский гимнастический союз (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени Европейского гимнастического союза и от себя лично искренне поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. За пятнадцатилетний период вашего президентства было достигнуто множество успехов в социально-экономической сфере, в образовании, культуре и других сферах, включая спортивную сферу. За прошедшие годы Азербайджан стал местом проведения международных соревнований по различным видам спорта. Азербайджан принял на высоком уровне множество авторитетных соревнований, таких как Европейские игры и IV Исламские игры солидарности. За этот период в стране был сдан в эксплуатацию ряд великолепных спортивных объектов. Построенная при вашей поддержке Национальная арена гимнастики привела в восторг не только гимнастов и тренеров национальной команды Азербайджана, но и участников учебно-тренировочных сборов и международных соревнований. Эта арена создала возможность для проведения на высоком уровне шести соревнований по гимнастике в европейском масштабе. Наряду с мировыми кубками и чемпионатами, другими международными мероприятиями, Азербайджан три раза (в 2007, 2009 и 2014 годах) принимал Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В эти дни самые сильные гимнасты по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке приняли участие в 26-м Чемпионате Европы в Баку. Этот чемпионат дал возможность получить лицензию для участия в III летних Олимпийских играх среди юниоров, которые состоятся в Аргентине в 2018 году, вторых Европейских играх, которые состоятся в Беларуси в 2019 году. Темпы развития спорта в Азербайджане, уровень организации соревнований, созданные для развития профессионального спорта условия и обеспечение массовости спорта, достижения спортсменов на международной арене находятся в центре внимания мировой спортивной общественности. Участники спортивных мероприятий восхищаются красотой Баку, его современными зданиями и инфраструктурой, а также экономическим прогрессом, который оказывает прямое воздействие на благосостояние населения страны. Это - результат вашей целенаправленной политики по развитию спорта в Азербайджане, являющейся для будущего поколения огромным наследием. Желаю вам больших успехов в вашей дальнейшей деятельности, направленной на прогресс Азербайджана. Уверен, что доверие азербайджанского народа вашему превосходительству воодушевит вас на продолжение важных усилий в направлении развития, благосостояния и безопасности страны", - говорится в поздравлении.

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