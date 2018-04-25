В Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду в президентском дворце в Турции – Кюллийе - состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл к президентскому дворцу Турции.
На площади перед дворцом в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Под пушечные залпы в честь Президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.
Официальные лица Турции были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана - Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Затем президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.