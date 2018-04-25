Президент Ильхам Алиев: Сильный Азербайджан может на любом языке говорить со слабой Арменией

БАКУ /Trend/ - Вышла в свет 57-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель».

«Сильный Азербайджан может на любом языке говорить со слабой Арменией. Просто мы для сохранения стабильности в регионе пока еще отдаем предпочтение переговорному пути. Так как Азербайджан - это стабилизирующая страна в регионе. Азербайджан - это страна, пользующаяся очень большим влиянием в регионе. Без согласия Азербайджана в регионе не могут быть реализованы ни одна инициатива, ни один проект. Поэтому, чтобы защитить стабильность, решить вопрос мирным путем, мы пока еще отдаем предпочтение политическим путям. Но не секрет, что Азербайджан с каждым днем усиливается, а Армения с каждым днем слабеет. Наша экономическая мощь несравнимо выросла. Мы в любом направлении превосходим врага в несколько раз, а в некоторых направлениях - более чем в 10 раз, и этот разрыв будет увеличиваться. Так как у нас есть ясное будущее, перспективы, путь развития»

Эти слова, нашедшие место в 57-м издании многотомника «Развитие - наша цель», взяты из речи Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, произнесенной 26 июня 2013 года на торжественном военном параде в Баку по случаю 95-летия Вооруженных сил.

Материалы, опубликованные в 57-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по июль 2013 года. Книга начинается с информации о встрече Президента Ильхама Алиева с делегацией, возглавляемой президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В издании собраны материалы о переговорах, проведенных встречах, заявлениях для печати в ходе рабочего визита главы государства в Королевство Бельгия, приеме Президентом Азербайджана совершивших визит в нашу страну высокопоставленных лиц США, Италии, России, Великобритании, Турции, Украины, Афганистана, Германии, Королевства Марокко и других государств, а также ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОБСЕ, Европейского Союза, Совета Европы и ОИС, его участии в официальной церемонии открытия Форума «Азербайджан-США: Взгляд на будущее», организованного в связи с 21-й годовщиной со дня создания партнерских связей между Азербайджаном и США, II Всемирном форуме межкультурного диалога, церемонии открытия ХХ Международной выставке и конференции «Нефть, газ, нефтепереработка, нефтехимия Каспия». Президент Азербайджана во всех встречах и переговорах продемонстрировал принципиальную позицию в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского вопроса, привлекал внимание к агрессивной политике Армении, призывал международную общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта, препятствующего развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

В книге также опубликованы текст речи главы государства на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первой половины 2013 года и предстоящим задачам, тексты речи, выступлений об осуществляемой в Азербайджане успешной внутренней и внешней политике, укреплении экономического потенциала, армейском строительстве, социально-экономическом развитии регионов и других областях жизни страны, а также обращений участникам IV Российско-Азербайджанского межрегионального форума, IV Съезда азербайджанских женщин, IV Съезда Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, I Форума руководителей диаспорских организаций стран-членов Совета сотрудничество тюркоязычных государств.

В этом томе также можно ознакомиться с материалами о поездках главы государства в город Ширван, Товузский, Агстафинский, Сиязаньский, Хачмазский И Шабранский районы, его встречах в регионах с представителями общественности, участии в открытии инфраструктурных, культурно-бытовых, социальных и промышленных объектов.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 57-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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