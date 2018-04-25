Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После завершения VII заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция в среду в Анкаре состоялась церемония подписания документов при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали «Протокол VII заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Турцией».

«Двухгодичную программу работы (2018-2019) по применению Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и заместитель министра по окружающей среде и градостроительству Турции Мехмет Джейлан.

«Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере электронной подписи между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министерством транспорта, мореходства и связи Турции» подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде и министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан.

«Меморандум о взаимопонимании по обсуждениям соглашения о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Соглашение об учреждении, механизме работы и деятельности Центров культуры между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Протокол об обмене личным составом между правительством Азербайджана и правительством Турции» подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерал армии Хулуси Акар.

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