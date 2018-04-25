Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Анкаре во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для печати.

“Дорогой брат, уважаемый Президент. Уважаемые дамы и господа. В первую очередь, дорогой брат, благодарю за гостеприимство, оказанное мне и делегации. Как Вы отметили, первый мой визит после президентских выборов - это визит в братскую страну. Это естественно. Как Вы отметили, это традиция, и эта традиция показывает, что сегодня Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники. Первым из лидеров, которые поздравили меня в связи с победой на президентских выборах, - был мой дорогой брат. Неделю назад в Баку прошла церемония инаугурации, спустя два дня завершилось формирование правительства, и вчера я уже был в Анкаре, и мы начали встречи с моим дорогим братом, сегодня их продолжили”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодняшняя церемония и проводимые вчера и сегодня переговоры еще раз показывают, что единство, братство, дружба Турции и Азербайджана крепки и имеют большое будущее.

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