ОБСЕ привержена поддержке усилий по мирному решению нагорно-карабахского конфликта - генсек

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Заслуживает высокого одобрения преданность Азербайджана Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в течение длительного времени. Я высоко ценю ваши усилия по созданию демократической, безопасной и стабильной обстановки для всех граждан вашей страны. ОБСЕ привержена своему намерению по дальнейшему укреплению сотрудничества с Азербайджаном в вопросах всесторонней безопасности и выполнения своих обязательств, а также поддержке усилий по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и его специальных представителей в рамках Минской группы ОБСЕ. ОБСЕ также выражает готовность в любой момент оказать поддержку в укреплении реформ в сферах демократического управления, безопасности и экономического прогресса в Азербайджане", - говорится в поздравлении.

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