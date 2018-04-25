ОБСЕ привержена поддержке усилий по мирному решению нагорно-карабахского конфликта - генсек

25 апреля 2018 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Заслуживает высокого одобрения преданность Азербайджана Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в течение длительного времени. Я высоко ценю ваши усилия по созданию демократической, безопасной и стабильной обстановки для всех граждан вашей страны. ОБСЕ привержена своему намерению по дальнейшему укреплению сотрудничества с Азербайджаном в вопросах всесторонней безопасности и выполнения своих обязательств, а также поддержке усилий по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и его специальных представителей в рамках Минской группы ОБСЕ. ОБСЕ также выражает готовность в любой момент оказать поддержку в укреплении реформ в сферах демократического управления, безопасности и экономического прогресса в Азербайджане", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие связи уже имеют региональное значение и очень успешно влияют на процессы, происходящие в мировом масштабе
Политика 20:46
Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Турции укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе
Политика 18:14
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Турцию (ФОТО)
Политика 18:08
От имени Президента Турции был дан официальный обед в честь Президента Азербайджана (ФОТО)
Политика 18:06
Президент Ильхам Алиев: Сильный Азербайджан может на любом языке говорить со слабой Арменией
Политика 17:31
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники (ФОТО)
Политика 15:58
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО)
Политика 15:47
Состоялось VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция (ФОТО)
Политика 15:16
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 14:03
В Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 13:53
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 13:03
Президент Ильхам Алиев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре (ФОТО)
Политика 12:28
Состоялся совместный ужин президентов Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 24 апреля 22:40
Азербайджан стал местом проведения международных соревнований по различным видам спорта - Европейский гимнастический союз
Политика 24 апреля 19:48
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Анкаре (ФОТО)
Политика 24 апреля 19:01
Испания продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с Азербайджаном - премьер
Политика 24 апреля 17:57
Гутерреш: ООН намерена продолжить тесное сотрудничество с Азербайджаном
Политика 24 апреля 17:52
Президент Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Турцию (ФОТО)
Политика 24 апреля 17:40