В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Поздравляю Ваше превосходительство с тем, что дружественный азербайджанский народ, оказав Вам высокое доверие, вновь избрал Вас главой государства, желаю успехов в высшей государственной деятельности.

Пользуясь этой приятной возможностью, считаю честью сердечно поздравить Вас, пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана – прогресса и благосостояния», - говорится в поздравлении.

Президент Совместной торговой палаты Швейцария-СНГ Maрсел Павличек поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

От имени правления и членов Совместной торговой палаты Швейцария-СНГ прошу Вас принять сердечные поздравления с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Совместная торговая палата Швейцария-СНГ высоко ценит развитие под Вашим руководством торговли и инвестиций в Азербайджане для швейцарских компаний. Наша торговая палата настойчиво трудится для поощрения этих возможностей, осуществляет деятельность в сфере дальнейшего развития экономических отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

Желаю Вам успехов в новый период президентства, благополучия и благосостояния азербайджанскому народу.

Господин Президент, примите мое высочайшее почтени», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Многолетняя приверженность Азербайджана Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе достойна высокой похвалы. Я высоко ценю Ваши усилия по созданию демократических, безопасных и стабильных условий для всех граждан Вашей страны.

ОБСЕ привержена еще большему укреплению сотрудничества с Азербайджаном в вопросах всесторонней безопасности и выполнения обязательств организации, а также намерению поддерживать усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика и его специальных представителей в рамках Минской группы ОБСЕ.

ОБСЕ также выражает готовность постоянно поддерживать усиление реформ в области демократического управления, безопасности и экономического прогресса в Азербайджане.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении.

Глава Республики Ингушетия Российсокй Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Очередное избрание Вас Президентом республики является убедительным подтверждением Вашего авторитета у азербайджанского народа и поддержки им курса социально-экономической политики, проводимой Вами в целях повышения благосостояния каждого ее жителя.

Я искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и претворения в жизнь всех намеченных целей, а Вашему прекрасному краю – мира, процветания и благоденствия», - говорится в поздравлении.

Президента Группы Исламского банка развития Др. Бандар Хаджар поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высокой оценке великим азербайджанским народом Вашего мудрого руководства, а также неоценимых успехов Вашего государства.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за устойчивую поддержку Группы Исламского банка развития. Заверяю Вас в том, что Группа Исламского банка развития готова поддержать инициативы Вашего превосходительства и усиление сотрудничества с правительством Азербайджана во имя социального и экономического развития Азербайджанской Республики, на благо народа.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое глубокое почтение», - говорится в поздравлении.

Глава Республики Ингушетия Российсокй Федерации Юнус-Бек Евкуров поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует о высокой оценке великим азербайджанским народом Вашего мудрого руководства, а также неоценимых успехов Вашего государства.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за устойчивую поддержку Группы Исламского банка развития. Заверяю Вас в том, что Группа Исламского банка развития готова поддержать инициативы Вашего превосходительства и усиление сотрудничества с правительством Азербайджана во имя социального и экономического развития Азербайджанской Республики, на благо народа.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое глубокое почтение», - говорится в поздравлении.

Председатель правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Фалько Хайдрих и исполнительный директор Палаты Toбиас Бауманн поздравили Президента Ильхама Алиева.

«От имени Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Aзербайджан является самым важным партнером Германии на Южном Кавказе в энергетической и торговой сферах. Немецкие компании высоко ценят стабильность, стратегическую дальновидность и надежность во внешних отношениях. Торговая палата Германии и компании-члены поддерживают политику реформ Вашего правительства и предлагают свой устойчивый вклад для применения этих подходов.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотели бы выразить Вам признательность за то, что 13 февраля этого года Вы приняли представителей немецких компаний. Уверены, что стимул, созданный этой встречей, станет прочной основой для будущего сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Желаем успехов Вашему превосходительству в новый период Вашего президентства», - говорится в поздравлении.

Президент Румынии Клаус Вернера Йоханнис поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Дорогой господин Президент.

Поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики и желаю успехов в высшей государственной деятельности.

Уверен, что в этом году, который является знаменательным и для Румынии, и для Азербайджана, мы сможем предпринять прагматичные шаги для углубления стратегического партнерства между нашими странами и расширения двустороннего экономического сотрудничества на основе конкретных проектов.

Дорогой господин Президент, прошу принять заверения в моем глубочайшем почтении», - говорится в поздравлении.

Президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельазиз Бутефлика поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Господин Президент.

От имени народа, правительства Алжира и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Азербайджана – благополучия и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю постоянную готовность работать с Вами в области укрепления отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами в интересах наших народов.

Господин Президент, позвольте еще раз выразить Вам мое глубокое почтени», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Белиза Дина Барроу поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент,

Для меня честь от имени правительства и народа Белиза поздравить Ваше превосходительство, правительство и народ Азербайджана по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Хотел бы и впредь продолжить сотрудничество с Вами и Вашим правительством по укреплению дружественных отношений между нашими народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение», - говорится в поздравлении.

Президент американской компании ExxonMobil Нил Даффин поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство,

От имени компании ExxonMobil рад поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством Азербайджан, наладив тесное профессиональное торговое партнерство с компаниями в разных уголках мира, продолжает усилия, направленные на поставки своих энергетических ресурсов на рынки мира. Придавая особое значение международному партнерству, Вы превратили страну в привлекательное для инвестиций пространство. Компания ExxonMobil гордится тем, что вносит вклад в развитие Азербайджана, и надеется на продолжение деятельности во имя еще более яркого будущего страны.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам искренние поздравления по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики, желаю Вашему превосходительству и народу благополучия и более высокого прогресса», - говорится в поздравлении.

Член Межпарламентской группы дружбы Италия-Азербайджан в Сенате Итальянской Республики сенатор Мария Ризотти поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент,

Передаю Вашему превосходительству теплые и самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Результаты выборов - наглядное подтверждение самой высокой оценки, данной азербайджанским народом Вашему политическому курсу, глубокого доверия к Вашей личности.

Под Вашим руководством Азербайджан достиг грандиозных успехов, как на внутреннем, так на международном уровне, а также в отношениях с Италией.

Уверена, что новый период Вашего президентства будет вносить постоянный вклад в развитие Вашей страны и усиление ее позиции на международном уровне, а также в углубление сотрудничества между Италией и Азербайджаном.

Передаю Вам мое глубочайшее уважение», - говорится в поздравлении.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Салим Абдувалиев поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство, господин Ильхам Алиев.

Примите мои самые теплые и сердечные поздравления в связи с переизбранием на должность Президента Азербайджана. Ваше утверждение Президентом Азербайджана, несомненно, является плодом доверия к Вам как к надежному и перспективному руководителю.

Мы знаем, что Азербайджан под Вашим руководством лидирует сегодня по многим показателям не только в сфере спорта, но и по ряду направлений. Это означает, что политика Вашей команды опирается на созидательный профессиональный процесс в развитии спортивного движения на Вашей родной земле.

Желаю Вам успехов на этом ответственном посту, в трудной и многогранной работе на благо Азербайджана. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо наших народов», - говорится в поздравлении.

Президента Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахматджанов поздравил Президента Ильхама Алиева.

«Ваше превосходительство, господин Ильхам Алиев.

От имени Национального олимпийского комитета Узбекистана и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост Президента Азербайджана.

Убежден, что оказанное высокое доверие, опыт и авторитет будут и впредь помогать Вам в работе на благо страны и ее жителей, в решении актуальных социально-экономических задач.

Впечатляют и вдохновляют большие успехи азербайджанского народа в реализации спортивной политики, достигнутые под Вашим мудрым руководством. Результатами этих достижений стал большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий международного значения, а также создание соответствующей инфраструктуры. Это подтверждают проведение Чемпионата мира по футболу среди девушек U-17 в 2012 году, Европейских игр 2015 года, Чемпионата Европы среди юниоров U-17 в 2016 году, Гран-при «Формулы-1», начиная с 2016 года, Шахматной олимпиады 2016 года, а также Игр исламской солидарности 2017 года.

Сегодня наша основная задача – укрепление узбекско-азербайджанских отношений и дальнейшее углубление сотрудничества в развитии спорта и Олимпийском движении.

Примите, Ваше превосходительство, пожелания крепкого здоровья, благополучия, а также заверения в моем самом высоком уважении», - говорится в поздравлении.

Директор Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси, заслуженный работник культуры Азербайджана Лейла Алиева

поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Азербайджанцы Грузии приветствуют выбор нашего народа, проголосовавшего за дальновидную политику нашего великого лидера Гейдара Алиева, и разделяют его радость. Мы уверены в том, что при лидерстве нашего уважаемого Президента Азербайджан еще больше усилит свою позицию на политической арене мира.

Господин Президент, желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности во имя прогресса нашего родного Азербайджана, крепкого здоровья, нашему народу – мира и процветания», - говорится в поздравлении.

Руководитель Организации «Друзья Азербайджана» в Нигерии Биллура Байрамова-Бернар поздравила Президента Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляем Вас с победой на состоявшихся 11 апреля выборах Президента Азербайджанской Республики, передаем наилучшие пожелания.

Уверены, что и впредь, как и во всех направлениях, будут предприниматься новые шаги по развитию диаспорских организаций.

Мы, азербайджанцы, живущие в Нигерии, высоко оцениваем Вашу работу по пропаганде азербайджанских реалий, защите прав и интересов наших соотечественников, единодушно поддерживаем Ваш политический курс.

Господин Президент, желаем Вам новых успехов в Вашей деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджанской Республики. Убеждены, что Ваш богатый опыт и высокий управленческий талант позволят Вам и дальше добиваться больших успехов на Вашем высшем государственном посту», - говорится в поздравлении.

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